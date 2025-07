No reciba billetes de $50 mil con este serial porque son falsos: forma correcta de identificarlos

No hay sensación más desagradable e impotente como comerciante o usuario que descubrir que uno o varios billetes falsos llegaron a nuestras manos y no nos dimos cuenta a tiempo. En particular, los billetes de $50.000 pesos han sido objeto de múltiples intentos de falsificación debido a su alta circulación y valor intermedio, lo que los convierte en un blanco para los delincuentes.

Uno de los métodos más utilizados por los falsificadores es la reproducción masiva de billetes con un mismo número de serie. El serial BB48049786 ha sido identificado como uno de los más comunes en billetes falsos de $50.000. También se ha reportado el serial CA19283746 como parte de esta modalidad delictiva. Sin embargo, en redes sociales, el pasado 12 de julio una joven comerciante denunció que criminales llegaron a su local con un billete falso de otro serial.

"Vinieron dos viejas a comprar y me preguntaron por varios artículos. En total, la compra era de 12 mil pesos, pero una de ellas me canceló con un billete de $50 mil. Le entregué vueltas y yo, con un marcador para revisar billetes falsos, lo marqué y me salía que el billete estaba bien”, narró la joven.



Serial de billetes falsos de 50 mil pesos

“Eran billetes G5, que se supone que son de alta calidad, son muy parecidos a los originales", agregó. La comerciante mostró en un video el billete falso con el siguiente serial: CH22852726. Días después, logró encontrar a la mujer que le había entregado el billete falso y la denunció con la Policía.

Tenga presente que el número de serie por sí solo no determina la autenticidad de un billete. Sin embargo, si se encuentra un billete con alguno de estos seriales, la recomendación es realizar una verificación exhaustiva de sus características de seguridad antes de aceptarlo.



Billetes falsos G5

Los llamados billetes falsos G5 son falsificaciones de alta calidad que imitan los billetes de la nueva familia emitida por el Banco de la República desde 2016. Este término no es oficial, pero ha sido adoptado popularmente para referirse a copias ilegales que, a simple vista, pueden parecer auténticas debido a su nivel de detalle y acabado. Estos billetes falsos han sido detectados en varios países de América Latina, y recientemente se ha reportado su presencia en Colombia. Se caracterizan por:



Tener una apariencia visual muy similar a los billetes reales.

Usar técnicas de impresión avanzadas que simulan elementos como colores, relieves y marcas visibles.

Ser ofrecidos en redes sociales y plataformas digitales como si fueran “indetectables”, lo cual es falso y peligroso.

¿Qué dice el Banco de la República?

El Banco de la República de Colombia ha sido enfático en desmentir la idea de que existan billetes falsos imposibles de detectar. En un comunicado del 15 de julio de 2024, la entidad aclaró lo siguiente:



No se han recibido denuncias formales ni ha incautado piezas que correspondan a esta supuesta categoría de "billetes falsos G5". Las falsificaciones detectadas hasta la fecha corresponden a simulaciones de baja calidad, elaboradas con materiales comerciales y técnicas conocidas por las autoridades. Las diferencias entre los billetes auténticos y los falsos son claras y detectables si se aplican los cinco pasos de verificación: mire, toque, levante, gire y compruebe.

El término “G5” ha ganado notoriedad en redes sociales, donde algunos usuarios incluso han intentado comercializar estos billetes falsos como si fueran “réplicas de colección” o “copias perfectas”. Esta práctica es ilegal y constituye un delito grave. En plataformas como Facebook Marketplace y grupos de mensajería, se han detectado publicaciones que ofrecen estos billetes con la promesa de que “pasan como reales”, lo cual ha generado preocupación entre comerciantes y ciudadanos.



¿Cómo identificar un billete falso de $50.000?

El Banco de la República ha incorporado múltiples elementos de seguridad en los billetes de la nueva familia, diseñados para facilitar su autenticación por parte del público general. Estos elementos permiten verificar la legitimidad del billete mediante los sentidos de la vista y el tacto, sin necesidad de equipos especializados:



Alto relieve: el billete auténtico presenta un relieve perceptible al tacto en zonas específicas, como el rostro de Gabriel García Márquez, los textos “50 MIL PESOS” y “BANCO DE LA REPÚBLICA”, así como las firmas de los funcionarios. Este relieve se logra mediante un proceso de impresión especial que es difícil de replicar por los falsificadores. Marca de agua: al observar el billete a contraluz, debe aparecer una imagen nítida del rostro de Gabriel García Márquez, acompañada del número 50. Esta marca de agua está integrada en el papel y no es una impresión superficial, por lo que no debe verse borrosa ni desalineada. Cinta de seguridad: el billete de $50.000 cuenta con una cinta de seguridad que se observa al trasluz. Esta cinta contiene microtextos y figuras que deben ser legibles y estar bien definidas. En los billetes falsos, esta cinta suele ser una imitación impresa o mal adherida. Cambio de color y movimiento: al inclinar el billete, se deben percibir efectos de cambio de color y movimiento en ciertas áreas, especialmente en las mariposas que aparecen sobre la mano de Gabriel García Márquez. Este efecto óptico es generado por una tinta especial que cambia de tonalidad según el ángulo de visión. Imagen oculta: al girar el billete en un ángulo específico, debe aparecer una imagen oculta que no es visible a simple vista. Este elemento es difícil de reproducir y constituye una de las pruebas más confiables de autenticidad. Luz ultravioleta: bajo luz ultravioleta, el billete auténtico muestra fluorescencia en áreas específicas. Por ejemplo, algunas fibras del papel brillan, y ciertos elementos impresos se iluminan con colores particulares. Los billetes falsos, en su mayoría, no presentan esta característica o lo hacen de forma deficiente. Microtextos y detalles de impresión: con la ayuda de una lupa, se pueden observar microtextos en diversas partes del billete. Estos textos deben ser legibles y estar bien definidos. Además, los detalles del rostro de García Márquez y las mariposas deben tener una alta calidad de impresión, sin manchas ni líneas borrosas.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL