Si le llegan billetes de $100 mil con estos seriales, pilas porque son falsos: cómo identificarlos

En los últimos meses, ha cobrado notoriedad en Colombia una nueva modalidad de falsificación de billetes conocida como “G5”. Este término, que ha circulado ampliamente en redes sociales y medios digitales, hace referencia a una serie de billetes falsos que, por su nivel de sofisticación, resultan difíciles de distinguir de los originales. Aunque el Banco de la República ha desmentido oficialmente la existencia de una categoría específica denominada “G5”, la preocupación ciudadana ha crecido debido a casos concretos reportados por comerciantes y empresarios.



¿Qué son los billetes G5?

Los llamados billetes G5 no corresponden a una clasificación oficial del Banco de la República, sino a una denominación popular que ha surgido para describir billetes falsificados con técnicas avanzadas de impresión. Estos billetes, en particular los de denominación de $100.000, presentan una apariencia casi idéntica a los originales, lo que ha generado alarma entre los ciudadanos y comerciantes.

A diferencia de las falsificaciones tradicionales, que suelen ser detectables mediante simples pruebas táctiles o visuales, los billetes G5 imitan con gran precisión los elementos de seguridad, como el hilo de seguridad, la marca de agua, el cambio de color en las tintas y el relieve al tacto. Esta similitud ha llevado a que incluso los marcadores detectores de billetes falsos, comúnmente utilizados en establecimientos comerciales, no sean efectivos para identificar estas falsificaciones.

La alerta más reciente provino de una empresaria que, a través de un video en TikTok, denunció haber recibido dos billetes de $100.000 con los seriales AE68417396 y AJ77938917, los cuales resultaron ser falsos. Según su testimonio, estos billetes pasaron desapercibidos en pruebas con marcadores y solo fueron detectados tras una revisión minuciosa en una lámpara con luz UV para detectar billetes falsos.



¿Cómo identificar un billete falso de 100 mil pesos?

El Banco de la República ha insistido en que todos los billetes colombianos cuentan con elementos de seguridad que permiten verificar su autenticidad mediante una revisión cuidadosa. Para ello, recomienda aplicar la técnica de los cinco pasos: mire, toque, levante, gire y compruebe Le detallamos estos pasos aplicados al billete de $100.000:



Mire: Observe los colores, las imágenes y los detalles del billete. El billete de $100.000 presenta la imagen de Carlos Lleras Restrepo y un diseño en tonos verdes. Las impresiones deben ser nítidas, sin borrones ni colores desvanecidos. Toque: Al pasar los dedos por la superficie del billete, debe sentirse un relieve en ciertas zonas, como el rostro del personaje, los textos y los números. Este relieve es difícil de replicar con impresoras comerciales. Levante: Al poner el billete a contraluz, deben aparecer la marca de agua con el rostro del personaje y el número de la denominación. También debe observarse el hilo de seguridad, que atraviesa verticalmente el billete. Gire: Al inclinar el billete, algunos elementos deben cambiar de color o mostrar efectos de movimiento. Por ejemplo, el número 100.000 en la esquina inferior derecha cambia de color al mover el billete. Compruebe: Utilice herramientas adicionales como luz ultravioleta o lupas para verificar microtextos y fibras fluorescentes. Aunque los marcadores detectores pueden ser útiles, no deben ser la única herramienta de verificación, especialmente ante falsificaciones sofisticadas.

Aunque muchos comercios en Colombia han optado por utilizar marcadores para detectar billetes falsos, no es algo que recomienda el Banco de la República: "Se han evidenciado diferentes mitos que están siendo utilizados para verificar de manera incorrecta la autenticidad de los billetes. Por ejemplo: el uso de marcadores probadores, mojar los billetes, frotarlos sobre alguna superficie y rasparlos con las uñas, entre otros. Estas prácticas no corresponden a un proceso correcto de verificación, por ende, no son confiables y si pueden generar daños prematuros en las especies monetarias".



¿Qué dice el Banco de la República sobre los billetes G5?

En un comunicado emitido en julio de 2024, el Banco de la República aclaró que no ha identificado una nueva modalidad de falsificación que sea indetectable. Según la entidad, las piezas falsas incautadas hasta la fecha corresponden a falsificaciones de baja calidad, fácilmente diferenciables por el público. No obstante, reconocen que la efectividad de la detección depende en gran medida del conocimiento que tenga cada ciudadano sobre los elementos de seguridad de los billetes.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL