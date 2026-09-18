Número ganador Caribeña Noche del 18 de septiembre: resultados oficiales del último sorteo

El panorama de los juegos de suerte y azar en Colombia inicia la semana con una alta convocatoria de apostadores. Este viernes 18 de septiembre de 2026, La Caribeña Noche vuelve a posicionarse entre las preferencias del público a nivel nacional, movilizando a miles de usuarios que buscan verificar el impacto financiero de sus jugadas al cierre de la jornada.



Resultados del Caribeña Noche viernes 18 de septiembre

A continuación, se detalla el reporte en tiempo real de la jornada, la estructura analítica de los rendimientos por apuesta y el marco regulatorio que rige este juego de chance en el país.



Combinación principal (4 cifras): 2903

Quinta balota: 1

Análisis de retribución financiera por modalidad

A diferencia de los billetes de lotería tradicional con tarifas rígidas, la modalidad de chance permite al usuario graduar la cantidad de dinero invertido (con montos legales de participación que parten desde los $500 pesos colombianos). Los factores de retorno se calculan según el nivel de precisión del acierto:



Acierto Directo de 4 Cifras: Otorga un factor de conversión aproximado de $4.500 pesos por cada peso jugado.

Acierto Directo de 3 Cifras: Otorga un retorno cercano a los $400 pesos por cada peso invertido.

Acierto de 2 Cifras ("Pata"): Genera un desembolso estimado de $50 pesos por peso apostado.

Modalidad Combinada de 4 Cifras: Premia la aparición de los números en cualquier orden con un pago de $208 pesos por peso apostado.

Normativa fiscal y procedimientos de reclamación

El recaudo y la entrega de incentivos económicos en los juegos de azar están supeditados al cumplimiento de la reglamentación colombiana supervisada por Coljuegos y administrada por operadores autorizados como SuperGiros y Record:



Exigencia del Formulario Físico: La colilla o tirilla impresa emitida por la terminal electrónica es el único documento legal para acreditar la jugada. El papel no debe contener enmendaduras ni daños en la franja del código de barras.

Umbral de Pagos Inmediatos: Los incentivos que no superen las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) pueden cobrarse directamente en caja en los puntos autorizados de la red comercial con la presentación de la cédula de ciudadanía original.

Retención por Ganancias Ocasionales: En los casos donde el premio bruto supere los límites legales vigentes fijados por la DIAN, la entidad pagadora aplicará de forma automática una retención en la fuente del 20%, destinando dicho porcentaje al recaudo tributario del Estado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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