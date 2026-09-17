Juez ordena al Ministerio de Defensa que dé información sobre vuelos del presidente De la Espriella

El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá le ordenó al Ministerio de Defensa que dé información detallada sobre los viajes aéreos que ha realizado el presidente Abelardo de la Espriella en aeronaves de la Fuerza Pública desde el 7 de agosto hasta el mes de septiembre.



La sentencia viene de una tutela que interpuso el representante a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez, quien reveló el pasado 8 de septiembre los detalles sobre la operación aérea presidencial y cuestionó desde viajes que han durado menos de 10 minutos hasta visitas a la sede deportiva del Junior de Barranquilla.

Si bien el representante realizó la denuncia con datos que fueron suministrados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) tras un derecho de petición, la entidad solo dio cuenta de los viajes efectuados entre el 7 de agosto y el 24 de agosto de 2026. El juzgado determinó que la respuesta del Ministerio, ofrecida el 8 de septiembre, fue “incompleta y no congruente con lo solicitado”.

Por ello, ordenó al ministro de Defensa suministrar la información faltante en un plazo de 48 horas, es decir, debe complementar con la información de los viajes realizados entre el 25 de agosto y el 8 de septiembre. La tutela busca proteger los derechos fundamentales de petición y acceso a la información del accionante, el representante Bohórquez.

El Ministerio de Defensa había solicitado en el proceso que se declarara como improcedente la acción de tutela, argumentando que había carencia actual de objeto por hecho superado. Y es que la entidad sostenía que sí se le había dado una respuesta de fondo al accionante, usando los insumos provenientes de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Además, afirmaba que entregó la información solicitada y dio una respuesta oportuna. Pese a ello, el juez no falló a su favor.



Costos y hallazgos de la Operación Aérea Presidencial

El representante José Luis Bohórquez trajo a colación los datos que le suministró la FAC y denunció que, en solo 18 días, los apoyos aéreos prestados a De la Espriella —que han sido 103 viajes entre el 7 y el 24 de agosto— costaron más de mil cien millones de pesos, exactamente $1.117.705.478,79. En su denuncia, el congresista cuestionó algunos hechos que, a su juicio, merecen ser explicados. La cifra y el periodo de los 103 desplazamientos también fueron reportados por Caracol Radio a partir de la información entregada en el proceso.



Y es que de los 103 trayectos, 34 aparecen registrados con cero pasajeros. Dichos vuelos por sí solos costarían cerca de 132 millones de pesos. Ahora bien, el congresista no dice que sean vuelos injustificados, sino que podrían enmarcarse en motivos de seguridad, posicionamiento o logística, pero reafirma que el Gobierno nacional debe explicar la razón de cada uno de estos 34 vuelos y por qué es necesario asumir el costo.

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Adicional a esto, en el cuadro suministrado por la FAC figuran 64 trayectos que tienen como duración menos de 10 minutos. Incluso hay registro de viajes que duraron por mínimo cuatro minutos. Por citar un ejemplo, el 12 de agosto hubo varios movimientos de un helicóptero que estuvo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Escuela Militar, la Casa de Nariño y el Cantón Norte. Todos los viajes fueron dentro de la ciudad.

Noticias Caracol tuvo acceso al cuadro de la FAC enviado al representante y constató que hay más de 36 vuelos que tuvieron como origen o destino Sabanilla-Sede Deportiva Adelita de Char, donde entrena el Junior de Barranquilla. Solo el 9 de agosto hubo dos desplazamientos de ida y vuelta hacia el lugar en horas de la mañana y la tarde. El caso se repite el 15 de agosto, cuando fue tres veces a la sede Adelita. Lo mismo ocurrió el 24 de agosto, cuando se registraron dos aterrizajes en la mañana y en la noche. De hecho, 17 de estos movimientos tienen 0 pasajeros y habrían costado 61 millones de pesos. “¿Qué actividad oficial, logística o de seguridad explica esta concentración de operaciones aéreas hacia una sede deportiva en Sabanilla?”, cuestionó Bohórquez en su momento.

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Cabe recordar que durante el mes de agosto se pudo ver a De la Espriella en varias partes de Colombia después que el terremoto del pasado 10 de agosto afectara a varios municipios y ciudades que él y su gabinete visitaron. Chocó, Cali, Pereira hicieron parte de los destinos acreditados en la tabla suministrada por la FAC y tuvieron desde 26 hasta más de 30 pasajeros que viajaron a bordo.

María Paula Rodríguez Rozo

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