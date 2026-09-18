¿Qué número cayó en la Lotería del Risaralda este viernes 18 de septiembre? Resultados último sorteo

Obtener uno de los premios de la Lotería de Risaralda exige seguir un protocolo formal ante las autoridades competentes del juego en Colombia. Las pautas varían de acuerdo con el monto acumulado:



Escrutinio de baja cuantía: Si el acierto corresponde a aproximaciones o premios menores, el dinero se liquida de forma rápida en los puntos autorizados de la red comercial (como Apostar o SuRed) o con el lotero de confianza, entregando la fracción o el billete original.

Cobro del Premio Mayor y secos de alta escala: Cuando el valor supera los montos estándar, el ganador debe acudir a la sede administrativa en la ciudad de Pereira (Calle 19 # 7-53). Allí se debe radicar el billete físico en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras), junto con la cédula de ciudadanía original y una copia del RUT actualizado.

Cargas impositivas: Según la normativa tributaria vigente en 2026, todo premio que supere las 48 UVT está sujeto a una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, más los descuentos aplicables al fondo de salud departamental.

Resultados oficiales: Sorteo del viernes 18 de septiembre de 2026

Los datos definitivos de la jornada se incorporarán de forma inmediata en esta sección una vez concluya el sorteo en vivo y la mesa de delegados avale la transparencia de la extracción de balotas:

PANEL DE NÚMEROS GANADORES:



Premio Mayor ($2.333 Millones): [____]

Serie: [___]

(Boletín en espera: Espacio reservado para la actualización en tiempo real durante la emisión nocturna).



Origen institucional y transferencia a la salud pública

Fundada en 1967, de forma paralela a la creación del departamento de Risaralda, esta empresa estatal acumula más de 58 años de historia ininterrumpida. Su creación atendió al modelo de monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el país.

El pilar de su operación no es comercial, sino social: la legislación colombiana ordena que los excedentes netos de la venta de billetes se destinen directamente al financiamiento de la red de salud pública. De esta manera, la compra de cada billete por parte de los ciudadanos aporta a la dotación de hospitales, la compra de insumos médicos y la sostenibilidad del sistema de atención primaria para la población más necesitada del Eje Cafetero.



Mecánica del juego y oferta del plan de premios

El sorteo opera mediante un sistema de balotas neumático de extracción aleatoria. Para lograr el mayor acierto, el jugador debe coincidir con un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999) y una serie de tres dígitos.

La bolsa global que pone en juego la entidad supera los $14.400 millones de pesos. La estructura está encabezada por el Premio Mayor de $2.333 millones de pesos, secundado por más de 20 premios secos de distintas denominaciones ($30, $40, $45, $150, $200 y $300 millones de pesos), así como miles de pagos adicionales por aproximaciones con o sin serie.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.