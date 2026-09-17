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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Ministerio del Trabajo le pide al Congreso más recursos para garantizar los pagos pensionales

Ministerio del Trabajo le pide al Congreso más recursos para garantizar los pagos pensionales

Natalia López, quien encabeza esa cartera, advirtió que estos recursos adicionales, que son unos 4,8 billones de pesos, son necesarios para cubrir las obligaciones pensionales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2026
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La reforma pensional establece cuatro pilares y un régimen de transición.
Pensiones en Colombia.
AFP

Colpensiones tiene más de 7 millones de afiliados y cerca de 1,9 millones de pensionados. Solo en marzo de este año las mesadas pagadas por la entidad sumaron 5,4 billones de pesos. Y es sobre esas obligaciones que hoy está la discusión: el Gobierno nacional calcuca que para 2027 necesita cerca de 4,8 billones de pesos adicionales al presupuesto que tiene proyectado de 57 billones, a fin de garantizar el pago de las mesadas durante todo el año proximo. "Colpensiones hoy requiere de 58 billones de pesos y tenemos un déficit para cerrar el año noviembre diciembre de 5 millones de pesos para pagarle la pensión a los colombianos está la plata no están los recursos", afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López, ante la la Comisión Séptima del Senado.

El 82% de las mesadas en Colpensones están entre uno y dos salarios mínimos. Por eso, lo que está en discusión no es solamente cuánto dinero necesita Colpensiones para cerrar este año sino también cuánto tendrá que aportar la nación para sostener el pago de las pensiones en los próximos. "En Colombia nos gastamos 100 billones al año en pensiones y solo uno de cada cuatro colombianos en edad se pensiona. Nos toca empezar a hablar de verdad de lo que se viene en material pensional", afirmó Andrés Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, quien agregó que "el costo de la nómina mensual de Colpensiones son 5,5 billones de pesos, una cifra que cada vez desborda más las finanzas de la nación".

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Además de los recursos para Colpensiones, la ministra pidió 500 mil millones de pesos para el Sena, más de 16 mil millones para el servicio público de empleo y 44 mil millones para la Superintendencia del Subsidio Familiar.

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Durante su intervención, la ministra reiteró que los recursos para las pensiones no pueden ser vistos simplemente como una cifra del presupuesto, pues son la forma para garantizar que las personas que trabajaron durante toda su vida tengan una vejez digna. "Cada peso debe tener un propósito, llegar donde se necesita y responder a las prioridades de los colombianos", señaló López.

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