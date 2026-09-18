Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: resultados de este viernes 18 de septiembre de 2026.

Una nueva jornada de la suerte moviliza a miles de compradores en el territorio nacional con los sorteos principales de la Lotería de Medellín, la Lotería de Santander y la Lotería de Risaralda. Los participantes están atentos a las balotas para verificar si son los nuevos acreedores de las sumas millonarias destinadas al sistema de salud pública en Colombia.

Resultados Lotería de Medellín viernes 18 de septiembre de 2026

El plan de premios de la Lotería de Medellín se mantiene entre los más competitivos del mercado nacional, atrayendo a apostadores que buscan asegurar el gran acumulado del sorteo.



Número ganador:

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Resultados Lotería de Santander viernes 18 de septiembre de 2026

La Lotería de Santander emitió su más reciente sorteo semanal, poniendo en juego importantes incentivos monetarios para quienes adquirieron la fracción o el billete completo legal.



Número ganador:

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Resultados Lotería de Risaralda viernes 18 de septiembre de 2026

Desde el eje cafetero, la Lotería de Risaralda realizó la transmisión de su sorteo ordinario para certificar la combinación ganadora de esta noche.



Número ganador:

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Proceso de cobro y requisitos para reclamar premios en Colombia

Los ciudadanos que resulten afortunados en cualquiera de los tres sorteos deberán iniciar el procedimiento oficial de reclamación según los topes normativos vigentes dictados por el Gobierno Nacional y las respectivas distribuidoras territoriales.

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Para tramitar el cobro de un premio de lotería en Colombia, la persona demandante debe ser mayor de edad y presentar el billete o fracción original en perfecto estado de conservación. El documento no puede presentar tachaduras, enmendaduras ni roturas que impidan validar el código de barras o la numeración de serie. Junto al billete físico, es obligatorio adjuntar una copia legible del documento de identidad al 150 % y diligenciar el formulario SIPLAFT para la prevención del lavado de activos en los puntos autorizados.

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Si la cuantía del premio es menor a 182 Unidades de Valor Tributario (UVT), la transacción suele realizarse de manera directa en los puntos de venta oficiales autorizados por las empresas de distribución. Cuando el valor devengado supera dicho umbral, el trámite debe formalizarse ante las sedes operativas de las loterías o a través de las entidades bancarias adscritas, las cuales efectúan el pago mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria a la cuenta del beneficiario.

Retenciones de ley e impuestos aplicables a las ganancias ocasionales

Es importante recordar a la opinión pública que el dinero anunciado en los planes de premios está sujeto a deducciones tributarias de ley antes de la entrega final del monto al apostador.

De acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, las sumas obtenidas en juegos de suerte y azar bajo la modalidad de loterías se tipifican como ganancias ocasionales. Por ello, sobre el valor bruto del premio obtenido se aplica una retención en la fuente a título de impuesto a la ganancia ocasional equivalente al 20 %. Adicionalmente, sobre el movimiento financiero generado al momento de la liquidación o consignación del dinero, actúa la tarifa correspondiente al Gravamen a los Movimientos Financieros (4 por mil), la cual es asumida directamente por el ganador.

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Importancia de apostar legalmente y el rol regulador de Coljuegos

Las autoridades apelan constantemente a la responsabilidad de los usuarios para adquirir billetes únicamente a través de loteros acreditados o plataformas electrónicas que cuenten con la debida certificación legal.

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El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra regulado por la empresa industrial y comercial del Estado, Coljuegos, así como por las secretarías de gobierno locales. Optar por el juego autorizado garantiza que el billete cuente con los respaldos de auditoría en cada sorteo y asegura la transferencia efectiva de los recursos fiscales destinados al sistema de salud de los departamentos. La compra de apuestas ilegales no solo priva al apostador de garantías legales para el cobro, sino que vulnera la financiación del servicio público de salud en el país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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