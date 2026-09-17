Delitos por los que imputaron a José Rojas Larez, señalado asesino de Ana Lucía González

Un juez de control de garantías del Juzga 69 de Bogotá legalizó la captura de José Rojas Larez, señalado por quitarle la vida a la pequeña de 9 años Ana Lucía González. En audiencia, que avanzó de manera reservada durante la noche de este jueves, el presunto criminal no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

La menor de edad fue encontrada en una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Los delitos por lo que señalaron a Rojas Larez son feminicidio agravado y acto sexual agravado. Rojas Larez, de 29 años, fue capturado frente a la URI de Paloquemao, lugar en el que iba a rendir indagatoria por la desaparición de la niña de 9 años.



Daniel Solarte, abogado de la familia de Ana Sofía, habló con Noticias Caracol y dijo que, “inicialmente, la hipótesis de la Fiscalía rondará el delito de homicidio agravado y en caso de que los elementos materiales probatorios tengan suficiente peso y el poder demostrativo, también se imputarán delitos sexuales, que fueron lastimosamente realizados en la humanidad de la menor”.



Así desapareció Ana Lucía González

Los hechos se remontan al 14 de septiembre, cuando Ana Lucía disfrutaba de unos días de vacaciones en la casa de su hermana, en Mosquera. Ese día sostuvo una fuerte discusión con su pareja sentimental. Tras el enfrentamiento, el hombre se llevó a la niña en una motocicleta.

“Pedimos justicia, que caiga el peso de la ley a esa persona que está detenida ahorita en Funza o no recuerdo muy bien en qué parte está ahorita, pero está detenido. La persona es responsable de este suceso. Es algo doloroso. No se lo deseo a nadie. Solo quien lo vive es quien lo siente. Y mi llamado es para las autoridades que hagan con más celeridad las cosas y que no quede impune, que no sea un caso que se archive más”, manifestó el tío de la menor a Noticias Caracol.



La desaparición de la niña fue denunciada por la hermana de la víctima ante el CAI Porvenir del Río, en Mosquera. De acuerdo con el reporte, su pareja se había llevado a la niña sin autorización luego de la discusión, por lo que solicitó de manera urgente que se activaran los protocolos de búsqueda.



Sobre estos hechos, el tío de Ana Lucía afirmó que su hermana “tuvo discusiones con su pareja por celos. Entonces, en un momento de esos de ira, empezó a romperle todas sus cosas en el apartamento. Hizo y deshizo con ellas en el apartamento. Ellas bajaron a pedir ayuda. Eso fue el lunes en la mañana. En horas del día, ella se dirige al Cai, que está en el río en donde no le prestan atención, donde no le dan una solución inmediata, mientras que ella pone esa queja que fue una violencia intrafamiliar. En vez de actuar se quedan y no le ponen atención. No activaron la ruta de búsqueda al instante porque es una menor, sino que esperaron a que se cumplieran 24 horas”.



La ruta que habría tomado José Rojas Larez, señalado asesino de Ana Lucía

Por su parte, Nelson Parra, alcalde de Mosquera, explicó la ruta que habrían reconstruido las autoridades sobre el recorrido del presunto responsable. Según indicó, “hemos logrado en la reconstrucción evidenciar que del barrio sale una motocicleta en la que va una menor de parrillera; lo más posible, y en las investigaciones como han avanzado, es la menor asociada a los hechos. Va una persona adulta conduciendo la motocicleta. Salen del sector de Porvenir Río, que está ubicado en la zona oriental de nuestra ciudad. De manera posterior ingresan a la ciudad de Bogotá, por el corredor de la calle 13, por la zona occidental de Bogotá. Ingresan a la localidad de Fontibón, a una zona o a un barrio conocido como Casandra. Allí ingresan a un punto en donde no hemos logrado obtener de la mejor manera las cámaras. La motocicleta tarda alrededor de 3 minutos y de manera posterior ya la motocicleta sale sin la menor y a los 7 minutos nuevamente ingresa al sector de Porvenir Río sin la menor. En este momento, está el proceso de reconstrucción entre lo que significa que el cuerpo haya llegado a Ciudad Bolívar desde la localidad de Fontibón. Es en lo que han venido trabajando las autoridades, especialmente Policía Judicial”.

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Ana Lucía cursaba cuarto grado y tenía previsto regresar a Venezuela para continuar sus estudios. Sin embargo, fue asesinada y su cuerpo arrojado a una alcantarilla. Hoy, sus familiares exigen justicia y celeridad en las investigaciones.

“Vamos a vivir con esos recuerdos de ella porque era una criatura, un angelito que no merecía que una persona le haya quitado la vida de la forma en la que la hizo. Yo hago un llamado a toda la población de acá de Bogotá que nos pongamos la mano en el corazón. Cuando hay un caso de estos, activarlo, ayudar a buscar. Hoy nos tocó a nosotros y mañana puede ser otra familia”, expresó su tío.

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Mientras avanza el proceso judicial, la familia de Ana Lucía realiza una colecta para reunir los recursos necesarios que les permitan trasladar el cuerpo de la menor al estado Zulia, en Venezuela. Entre tanto, Medicina Legal continúa desarrollando los análisis forenses que permitirán determinar con precisión las causas de su muerte.

