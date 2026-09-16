¿Quiénes eran los ocupantes que viajaban en aeronave desaparecida en Chocó y hallados sin vida?

Las autoridades encontraron este miércoles sin vida a los cinco ocupantes del avión Cessna T-206 que se accidentó el domingo pasado en el centro-oeste del país, confirmó el presidente, Abelardo de la Espriella. La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 a.m. sobre una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda donde fue hallada.



¿Quiénes eran los ocupantes?

En la aeronave viajaban cinco personas. Cuatro de ellas estuvieron desde el jueves de la semana pasada en Condoto, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atendió a habitantes del municipio y localidades vecinas, de acuerdo con información de las autoridades. Se trata de Perla Constanza Alvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. La quinta persona era el piloto de la aeronave, Mehmet Cankaya.

Adriana Revelo, esposa del piloto, habló para Noticias Caracol En Vivo este martes. "Es una situación muy compleja emocionalmente. Cada familia tiene un dolor, obviamente porque es un servicio humanitario y porque cada persona que estaba en ese avión cuenta una historia. Yo puedo hablar desde la mía. Mehmet era padre, cabeza de hogar. Teníamos un matrimonio desde hace 10 años, justo en diciembre cumplíamos 10 años de aniversario", contó Revelo antes de que se confirmó que las cinco personas fueron halladas sin vida.

La mujer también contó el cómo fue la última comunicación que tuvieron con Mehmet. "Nosotros teníamos un protocolo para saber. Éramos muy respetuosos con el tema cuando él volaba para su concentración, entonces no había llamadas telefónicas, él no le gustaba tener celulares ni nada para concentrarse en vuelo. Y la última comunicación, digamos que antes de despegar desde Guaymaral a Condoto, es que él siempre me mandaba una selfie en el avión y lo hizo a esa hora. Me mandó un selfie, se lo veía muy tranquilo (...) Habíamos hablado porque él se enamóró de una perrita calle era que quería posiblemente adoptar. Habíamos hablado de ella justamente el día domingo, me la había descrito, me mostró unos videos que había tomado el día viernes y me mandó foto de la perrita. Entonces, en ese momento le envié un corazoncito, le dije: Feliz, viaje de regreso . Y fue la última comunicación que tuvimos".



De la Espriella indicó en su cuenta de X: "Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá". El presidente detalló que "todos los ocupantes fueron hallados sin vida" y expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. "Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia", afirmó el presidente.



El Colegio Médico Colombiano lamentó esta semana "el trágico accidente de la aeronave en Chocó durante la brigada en salud" y recordó que "este doloroso hecho evidencia el compromiso" de los trabajadores sanitarios que llevan "salud a las zonas más apartadas".

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) aseguró que a la zona donde fueron hallados restos de la aeronave fue enviado "un equipo de rescatistas, de recuperación de personal", cuyos miembros "son expertos en búsqueda y rescate en combate". "El ángulo de incidencia del terreno es muy alto, el helicóptero no puede aterrizar, no puede ni siquiera posar una rueda. Entonces fue necesario insertarlos (a los rescatistas) con una grúa de rescate", explicó el comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, general Luis Miguel Díaz.

Los rescatistas, precisó, "están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimientos para durar hasta tres días (...) en el área y también con equipos de comunicaciones".

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NOTICIAS CARACOL y EFE