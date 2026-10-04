Números ganadores de Caribeña Día hoy 4 de octubre de 2026: resultado del último sorteo

Este domingo 4 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día. Los jugadores están atentos a las cifras que resulten favorecidas en esta jornada y esperan conocer el número ganador y la quinta cifra.

Por ahora, los números de Caribeña Día de hoy están por definir. El resultado será publicado una vez finalice el sorteo y se conozcan oficialmente las cifras correspondientes a esta jornada.

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Resultado Caribeña Día hoy 4 de octubre

El número ganador y la quinta cifra del sorteo de este domingo todavía están pendientes. Los participantes deberán esperar la publicación oficial para comparar el resultado con los números registrados en sus apuestas.



Caribeña Día 4 de octubre de 2026:



Número ganador: 9731

Quinta cifra: 0

Una vez sean divulgadas las cifras, los jugadores podrán comprobar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad de apuesta seleccionada.



¿Cómo consultar el resultado de Caribeña Día?

Después del sorteo, los participantes pueden revisar el número ganador y la quinta cifra y compararlos con los datos de su tiquete. Es importante verificar las cifras con el resultado oficial de la jornada.

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Si la apuesta resulta favorecida, el jugador deberá conservar el tiquete correspondiente y seguir el procedimiento establecido para reclamar el premio.

El resultado de Caribeña Día del domingo 4 de octubre de 2026 será incorporado a esta nota una vez se conozcan oficialmente los números sorteados.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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