Números ganadores del sorteo Caribeña Día del martes 6 de octubre: resultados oficiales

Avanza la primera semana del mes y la expectativa de los apostadores en todo el país se concentra en la edición diurna de este martes 6 de octubre de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los miles de puntos de atención autorizados registran un movimiento constante de ciudadanos que confían su suerte a La Caribeña Día, uno de los juegos de apuestas permanentes más tradicionales, transparentes y de mayor participación en el territorio colombiano.

Más allá del atractivo de sus premios en efectivo, el chance cumple una importante función social bajo la regulación de Coljuegos. Un porcentaje significativo del recaudo obtenido por la venta de cada tiquete legal se destina directamente a la financiación de la salud pública regional, transformando el entretenimiento cotidiano en recursos para los centros hospitalarios del país.



Línea directa de cobro y marco legal de premios

Para quienes resulten favorecidos en la jornada de hoy, la Ley 643 de 2001 establece los parámetros oficiales para reclamar el dinero sin contratiempos:



Validez del Formulario : El tiquete impreso es el único documento que acredita la propiedad de la apuesta. Debe conservarse e presentarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmiendas ni rasgaduras.

: El tiquete impreso es el único documento que acredita la propiedad de la apuesta. Debe conservarse e presentarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmiendas ni rasgaduras. Cobro de Premios Menores (< 48 UVT) : Si la cuantía obtenida es inferior a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 COP), el trámite se realiza de forma inmediata en cualquier terminal o agencia comercial autorizada presentando la cédula original.

: Si la cuantía obtenida es inferior a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 COP), el trámite se realiza de forma inmediata en cualquier terminal o agencia comercial autorizada presentando la cédula original. Cobro de Premios Mayores (≥ 48 UVT) : Requiere acudir a la oficina central de la red liquidadora para completar el registro de control de activos ( SIPLAFT ). En estos casos, se aplica la retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales .

: Requiere acudir a la oficina central de la red liquidadora para completar el registro de control de activos ( ). En estos casos, se aplica la retención en la fuente del . Plazo de Expiración: Los ganadores cuentan con un término exacto de un (1) año calendario a partir de la fecha del sorteo para hacer efectivo el cobro. Una vez vencido el periodo, los recursos no reclamados se transfieren definitivamente al sector salud.

Boletín de los resultados en vivo

A continuación, la casilla oficial reservada para registrar las cifras ganadoras de este martes 6 de octubre:



Premio principal (4 cifras) Quinta balota (incentivo especial)

(Actualización en desarrollo: Las cuatro cifras principales y el número promocional se publicarán en este espacio una vez finalice la extracción en directo de las 2:30 p. m. y sea emitido el reporte oficial del operador).



Funcionamiento del sorteo, canales de transmisión y venta

El procedimiento de extracción utiliza cuatro urnas electrónicas con balotas numeradas del 0 al 9 para definir la combinación de cuatro cifras. Además, se extrae una "quinta balota", mecanismo utilizado por las redes autorizadas para habilitar sorteos acumulados, promociones de temporada y modalidades de doble chance.



Horarios de Emisión: De lunes a sábado a las 2:30 p. m. (quedando los resultados cargados y validados en el sistema sobre las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en franja vespertina. Transmisión de Televisión: Se emite en vivo a través de la señal abierta del canal regional Telecaribe. Red Comercial: Disponible a nivel nacional en la red de terminales de SuperGiros y Sured.

Opciones de apuesta y escala de rendimientos

Una de las principales ventajas del chance frente a otros juegos de azar es la flexibilidad para elegir tanto los números como el monto de la inversión:



Monto Mínimo : Se puede apostar desde $500 pesos colombianos (más el impuesto del IVA legal).

: Se puede apostar desde colombianos (más el impuesto del IVA legal). Modalidad Directo (4 cifras) : Retribuye $4.500 pesos por cada peso apostado al acertar la combinación exacta.

: Retribuye $4.500 pesos por cada peso apostado al acertar la combinación exacta. Modalidad Directo (3 cifras) : Otorga $400 pesos por peso invertido al coincidir las tres primeras o tres últimas cifras.

: Otorga $400 pesos por peso invertido al coincidir las tres primeras o tres últimas cifras. Modalidad Combinado : Premia la obtención de las cuatro cifras seleccionadas sin importar el orden en que salgan de las urnas.

: Premia la obtención de las cuatro cifras seleccionadas sin importar el orden en que salgan de las urnas. Aciertos de 2 y 1 Cifra ("Pata" y "Uña"): Pagan $50 pesos y $5 pesos por peso apostado, respectivamente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.