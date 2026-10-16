Pensionados de Colpensiones ya saben cuándo recibirán la mesada 13 y la prima de fin de año

Los pensionados afiliados a Colpensiones ya tienen claridad sobre el cronograma de pagos para el cierre de 2026. La entidad confirmó que no habrá cambios en las fechas establecidas para las mesadas pensionales de octubre, noviembre y diciembre, y además ratificó que la denominada mesada 13, conocida popularmente como prima de Navidad, se pagará junto con la mesada de noviembre.

La aclaración fue realizada a través de un comunicado oficial emitido por Colpensiones el 9 de octubre de 2026, en respuesta a versiones que circulaban sobre posibles modificaciones en los desembolsos y la supuesta exigencia de nuevos requisitos para acceder a los pagos.



Fechas de pago de las mesadas de Colpensiones en 2026

De acuerdo con la información divulgada por la administradora pública de pensiones, el calendario para el último trimestre del año se mantiene sin alteraciones. Los pensionados podrán disponer de sus recursos en las siguientes fechas:



Mesada de octubre: disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre de 2026.

disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre de 2026. Mesada de noviembre y prima de Navidad (mesada 13): disponibles para cobro desde el lunes 30 de noviembre de 2026.

disponibles para cobro desde el lunes 30 de noviembre de 2026. Mesada de diciembre: disponible para cobro desde el miércoles 30 de diciembre de 2026.

Con este cronograma, los beneficiarios pueden organizar con anticipación sus gastos de fin de año y tener claridad sobre las fechas en las que se harán efectivos los desembolsos correspondientes.



La prima de Navidad se pagará junto con la mesada de noviembre

Uno de los anuncios que más interés genera entre los pensionados es el relacionado con la prima de Navidad. En su comunicado, Colpensiones indicó que durante noviembre se realizará el pago conjunto de la mesada ordinaria y de la mesada 13, beneficio que tradicionalmente reciben quienes tienen derecho a esta prestación.

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Esto significa que los recursos correspondientes estarán disponibles para cobro a partir del 30 de noviembre de 2026, fecha que se convierte en una de las más esperadas por miles de pensionados en el país. La entidad no anunció modificaciones en esta programación y reiteró que los pagos se efectuarán conforme al calendario establecido.



Colpensiones desmiente rumores sobre certificados de supervivencia

Además de confirmar las fechas de pago, Colpensiones aprovechó el comunicado para aclarar otra información que comenzó a difundirse entre pensionados. La administradora desmintió versiones según las cuales sería obligatorio presentar certificados de supervivencia para recibir las mesadas pensionales. Según precisó la entidad, no se ha creado ninguna exigencia de este tipo y los pensionados no tienen que realizar dicho trámite para acceder a sus pagos.



La aclaración busca evitar confusiones entre los beneficiarios y prevenir desplazamientos o trámites innecesarios motivados por información incorrecta. Colpensiones invitó a los pensionados y a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales para verificar información relacionada con pagos, cronogramas y requisitos. La entidad señaló que la aclaración fue necesaria debido a la circulación de información inexacta sobre las fechas de desembolso y las condiciones para recibir las prestaciones reconocidas.



De esta manera, el calendario de pagos para el cierre de 2026 queda ratificado: la mesada de octubre estará disponible el 30 de octubre, la mesada de noviembre y la prima de Navidad se pagarán el 30 de noviembre, y la mesada de diciembre podrá cobrarse desde el 30 de diciembre. Además, los pensionados no deberán presentar certificados de supervivencia para recibir estos recursos, según confirmó oficialmente Colpensiones.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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