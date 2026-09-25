Las palabras del presidente de Colpensiones en el Congreso que le costaron el puesto

El presidente Abelardo de la Espriella le pidió este jueves la renuncia a Carlos René Montoya, director de Colpensiones, un día después de que el funcionario fuera cuestionado en el Senado por sus respuestas sobre el presupuesto y el funcionamiento de la institución. Montoya había asumido la presidencia de la entidad apenas dos días antes de su comparecencia ante la Comisión Séptima del Senado.



El Ejecutivo vinculó directamente la decisión con la presentación del funcionario ante los congresistas, en la que, según el comunicado oficial, "tuvo dificultades para responder con precisión sobre el presupuesto, el funcionamiento de la entidad y los retos del sistema pensional", que en 2027 tendrá una transformación tras la entrada en vigencia de la reforma.



“Es mi segundo día de trabajo”

Durante la sesión del miércoles, Montoya reconoció que llevaba apenas dos días en el cargo y, ante algunas preguntas, intentó dar la palabra a una funcionaria de la entidad para que explicara en detalle parte de las cifras. Al comienzo quiso mostrar experiencia y conocimiento, diciendo que “hice mi tesis de grado sobre la Ley 100, entonces esto es para mí como Navidad”.

Pero luego, él mismo se puso en evidencia: “Es mi segundo día de trabajo, o sea me tiraron a los toros”, e indicó que “administrativamente Colpensiones lo estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”. El nerviosismo se fue apoderando de él y expresó que creía “que tenemos como un desfase en lo que estamos esperando que suceda con el sistema”. Le dieron 10 minutos para su presentación, pero duró apenas 2 minutos y medio y dijo que no necesitaba más tiempo.

Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, reconoció en Noticias Caracol que estas citaciones al Congreso son duras, pero que los congresistas cumplen su papel y a él “me tocó ir siempre muy preparado para sacar adelante Colpensiones y de esa forma fue en la que se creó. Colpensiones necesita un equipo técnico muy serio, muy conocedor del tema”. (Lea también: Ministerio del Trabajo le pide al Congreso más recursos para garantizar los pagos pensionales)



Las críticas de senadores a Montoya

El senador Orlando de la Hoz, del Pacto Histórico, dijo que aunque “hemos sido solidarios porque usted lleva dos días en el cargo, eso no significa que usted no llegue con toda la preparación”. Martha Peralta, del Partido Mais, aseguró que el futuro de Colpensiones dependía “de usted y de su conocimiento, y de su capacidad, y de su agilidad, ¿o va a llegar a la institución a aprender? Porque eso sí sería preocupante”. Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, por su parte, manifestó que “en campaña se dijo ‘llegan los técnicos a las entidades’, y si usted les dijo eso a los colombianos para que lo pusiera en el cargo el presidente de la República, lo mínimo es que debe dar eso”.



Los senadores no permitieron que la asesora de Montoya interviniera y la Comisión Séptima volvió a citarlo para el próximo 30 de septiembre con el fin de que explique nuevamente el presupuesto de Colpensiones para 2027.



La decisión del Gobierno sobre el director de Colpensiones

En su comunicado, el Gobierno De la Espriella defendió la salida de Montoya al señalar que dirigir Colpensiones requiere "conocimiento integral" de sus asuntos, rigor técnico y preparación para responder por una institución que administra los recursos y los derechos pensionales de millones de colombianos.



Montoya había sido elegido por la junta directiva de Colpensiones el pasado 17 de septiembre, después de varios meses en los que Diego Alejandro Urrego Escobar ejerció la presidencia de la entidad en calidad de encargado. La salida se produce, además, en medio de una disputa sobre los plazos para poner en marcha la reforma pensional presentada por la Administración del expresidente Gustavo Petro (2022-2026) y aprobada por la Corte Constitucional, que la declaró exequible y fijó su entrada en vigor el 1 de abril de 2027, aunque devolvió varios artículos a la Cámara de Representantes para que sean subsanados.

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NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE