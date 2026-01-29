Aumenta la pensión en Colpensiones en 2026: mesadas que subirán con el salario mínimo o la inflación

A partir de la nómina del mes de enero de 2026, los pensionados en Colombia verán reflejado un incremento en el dinero que reciben mensualmente por concepto de su mesada. Este proceso de reajuste se realiza de manera automática cada año, con el propósito fundamental de proteger el poder adquisitivo de la población pensionada frente al incremento en el costo de vida. De acuerdo con las directrices de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), el ajuste no requiere de trámites adicionales ni de la presencia física de los beneficiarios en las oficinas, ya que se aplica de oficio siguiendo la normativa legal vigente.

El marco legal que sustenta estos cambios se encuentra principalmente en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 41 del Decreto 692 de 1994. Estas leyes establecen que el incremento debe considerar dos escenarios posibles, dependiendo del valor de la prestación que cada persona recibía en el año inmediatamente anterior.



Ajuste para quienes reciben una pensión del salario mínimo en Colpensiones

Para el año 2026, el Gobierno Nacional ha fijado el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) en la suma de $1.750.905. Por ley, todas las pensiones que en el año 2025 equivalían a un salario mínimo deben incrementarse en el mismo porcentaje en que se incrementó dicho salario para el nuevo año. Esta medida asegura que ningún pensionado en el territorio nacional perciba un ingreso inferior a la remuneración mínima legal.



En Colpensiones, este grupo es el más numeroso. Se estima que el 60,80 % de las prestaciones de la entidad serán ajustadas bajo este criterio. Esto corresponde a un total de 1.140.429 pensionados, quienes se distribuyen de la siguiente manera según el tipo de prestación recibida:



759.529 por vejez

82.633 por invalidez

298.267 por sobrevivencia

Aumento basado en la inflación para pensiones superiores al mínimo

Por otro lado, aquellas mesadas que superan el valor de un salario mínimo legal no se ajustan con el porcentaje del SMMLV, sino con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Para el periodo de 2026, este reajuste por inflación se ha establecido en un 5,1%. Este incremento por IPC se aplicará al 39,20% restante de los pensionados de Colpensiones, lo que equivale a 734.193 personas. Dentro de este segmento se incluyen:



623.118 pensiones de vejez e indemnizaciones.

7.902 de invalidez.

104.163 de sobrevivientes.

Es importante mencionar que estas reglas de incremento se aplican con igualdad de condiciones para los pensionados que residen en Colombia y para aquellos que se encuentran en el exterior.



Un aspecto importante del sistema de seguridad social en Colombia es la garantía de que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo. En ocasiones, al aplicar el ajuste del 5,1 % correspondiente al IPC a una mesada que en 2025 era superior al mínimo, el resultado final podría quedar por debajo del nuevo salario mínimo de 2026 ($1.750.905).

Cuando esto ocurre, el sistema de Colpensiones ajusta automáticamente el dinero a percibir hasta alcanzar el valor del SMMLV vigente. Las fuentes oficiales señalan que las pensiones que en 2025 se encontraban en el rango de $1.423.501 hasta $1.665.942 entrarán en este proceso de nivelación automática para cumplir con el mínimo legal en 2026.



¿Las mesadas 13 y 14 también se ven reflejadas con el incremento?

Colpensiones aclaró que la entidad "no paga 'primas', sino que paga mesadas adicionales que corresponden a las mesadas 13 y 14 que se giran junto con la mesada ordinaria del mes de noviembre y junio respectivamente según corresponda y estas son ajustadas igualmente al incremento del año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Decreto 692 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993".

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL