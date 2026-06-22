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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar en Colombia hoy, 22 de junio de 2026: así abrió la TRM este lunes

Precio del dólar en Colombia hoy, 22 de junio de 2026: así abrió la TRM este lunes

El precio del dólar sigue por debajo de los $3.500 pesos colombianos. Le contamos cómo se cotiza en las casas de cambio en las ciudades principales.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Precio del dólar en Colombia hoy, 22 de junio de 2026
Precio del dólar en Colombia hoy, 22 de junio de 2026. -
Getty Images

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia para este lunes 22 de junio de 2026 quedó establecida en $3.459,53 por dólar estadounidense, según la certificación vigente de la Superintendencia Financiera. Aunque la referencia oficial registra un aumento frente a la jornada anterior, las operaciones del mercado spot comenzaron la semana con descensos que podrían influir en el comportamiento de la divisa durante los próximos días.

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La cotización oficial del dólar en Colombia para el periodo comprendido entre el 19 y el 22 de junio se ubicó en $3.459,53. Esta cifra representa un incremento de $19,62 frente a la TRM anterior, equivalente a una variación positiva de 0,57%. A pesar de este aumento reciente, los registros muestran que el dólar mantiene una tendencia descendente en comparación con semanas y meses anteriores.

Hace siete días, la TRM se encontraba en $3.475,72, mientras que hace un mes alcanzaba los $3.667,06. Esto significa que la divisa estadounidense ha perdido más de $200 en los últimos 30 días.

Caída acumulada del dólar en Colombia durante 2026

Las cifras también evidencian una reducción importante desde comienzos de año. El 1 de enero de 2026 la TRM estaba ubicada en $3.757,08, por lo que el valor actual refleja una disminución cercana a los $300 por dólar.

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La comparación anual muestra una diferencia aún más significativa. Hace doce meses la tasa oficial rondaba los $4.080,06, lo que implica una caída superior a los $620 en el último año. Este comportamiento confirma una tendencia bajista que se ha consolidado durante los meses recientes.

Los indicadores técnicos publicados por diferentes plataformas de seguimiento cambiario señalan que la tendencia observada durante los últimos 30 días continúa siendo descendente, con una fortaleza considerada sólida.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C.$ 3.600$ 3.660
Medellín$ 3.610$ 3.730
Cali$ 3.400$ 3.660
Cartagena$ 3.750$ 3.980
Cúcuta$ 3.530$ 3.590
Pereira$ 3.730$ 3.800

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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