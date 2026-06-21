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Cepeda reconoce resultado de preconteo como "dato no oficial" y dice que se impugnarán 33 mil mesas

Tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según el preconteo, el candidato por el Pacto Histórico aseguró que impugnará 33.000 mesas en todo el país. "Con el escrutinio final, reconoceremos el resultado", manifestó.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 21 de jun, 2026
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espriella preconteo.jpg

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, se pronunció en su sede de campaña y reconoció los resultados del preconteo electoral, que dan como ganador a Abelardo de la Espriella, en la segunda vuelta presidencial como "dato no oficial".

Cepeda envió su agradecimiento “a 12.700.000 colombianos y colombianas, que con su respaldo y apoyo en las urnas consolidan nuestra convicción de que el cambio social, democrático y profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia”.

"Una vez se produzca el resultado final del escrutinio, reconoceremos el resultado oficial"

En su discurso, mencionó que “hemos llegado a la última instancia de esta campaña electoral con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana. Lo hemos afirmado, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, todas y todos nuestros dirigentes, somos demócratas. Lejos de nosotros, el autoritarismo y la arbitrariedad y por eso debo decir que el preconteo que se ha realizado en la noche de hoy, lo reconocemos como un dato que es aún no oficial y vinculante”.

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El candidato del Pacto Histórico aseguró que, si bien acepta los resultados del preconteo, “debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país; una por una deberá ser objeto del escrutinio y para eso llamo a todo nuestro grupo y dispositivo de vigilancia electoral a que esté atento del escrutinio de cada una de esas mesas, sus actas y sus resultados. Una vez se produzca el resultado final del escrutinio y se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor de escrutinio”.

Agradecimientos de Iván Cepeda a quienes participaron en su campaña

Iván Cepeda reconoció “a la juventud colombiana que durante meses, en particular en estas últimas semanas, con alegría, decisión y un comportamiento cívico y pacífico, se hizo sentir en las calles, pidiendo el cambio y que se mantenga la ola progresista en Colombia”. También agradeció “a las víctimas del conflicto armado y de la violencia, que me solicitaron asumir esta responsabilidad que hemos llevado a cabo con toda la consciencia, con toda la dedicación y con todos los resultados”.

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El candidato progresista también agradeció a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, “que representa a los pueblos originarios, a los movimientos sociales y que ejemplarmente ha hecho una campaña electoral recorriendo con la minga los territorios de la nación. Gracias, querida Aida”.

El candidato también se refirió a su partido, el Pacto Histórico, como “la más importante fuerza política del país. Gracias, compañeras y compañeros de la Alianza por la Vida, de las 16 formaciones políticas que están presentes con nosotros en esta gran coalición múltiple y diversa. Gracias a las y los congresistas, a la dirigencia política, a los cuadros militantes, simpatizantes, colaboradoras y colaboradores que han ratificado en cada uno de los rincones del país nuestra presencia como el Pacto y como Alianza por la Vida”.

"Estamos orgullosos y satisfechos": Iván Cepeda

En cuanto a cómo fue su campaña, Cepeda manifestó que “estamos orgullosos y satisfechos. Hemos reafirmado la autenticidad de nuestro proyecto político. No hemos recurrido a la mentira, al disfraz, a mentirle a los electores sobre nuestras propuestas. Hemos hablado de manera franca y clara, sin utilizar los métodos de la propaganda sucia, la inteligencia artificial o la manipulación de la opinión. No hemos caído en la política espectáculo, no hemos salido a vender un producto; hemos salido a convocar al pueblo colombiano a la movilización política. No hemos derrochado inmensas cantidades de dinero, no hemos vendido nuestros ideales en alianzas políticas corruptas ni hemos comprado la consciencia de los ciudadanos a través del tráfico de votos. No hemos recurrido a ningún gobierno extranjero para que haga interferencia, injerencia política en nuestras elecciones. No hemos sido apátridas. No hemos ido a buscar que lo que no se obtiene en el favor ciudadano se consiga a través del intervencionismo extranjero en Colombia”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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