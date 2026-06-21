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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Abelardo de la Espriella afirma que su Gobierno será "democrático y garante de la libertad"

Abelardo de la Espriella afirma que su Gobierno será "democrático y garante de la libertad"

En su primer discurso tras ganar la segunda vuelta presidencial, De la Espriella aseguró que va "a gobernar para quienes votaron por mí y quienes escogieron otro candidato".

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Abelardo de la Espriella se presentó este domingo ante una multitud en la ciudad de Barranquilla -ciudad donde votó- como el presidente electo de Colombia luego de ganar en la segunda vuelta de las elecciones frente a Iván Cepeda, según el conteo preliminar. "¡Colombia, aquí está tu tigre!. ¡Colombia, aquí está tu presidente!", expresó De la Espriella, que salió a la tarima vestido con la camiseta amarilla de la selección colombiana de fútbol y acompañado de su esposa y sus cuatro hijos, y añadió: "Hoy Colombia demostró su grandeza".

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"Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino, ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la República y ha triunfado la esperanza", dijo De la Espriella ante sus seguidores.

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Entre otras cosas, afirmó que su Gobierno será "absolutamente democrático y garante de la libertad". "A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa, yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad", expresó.

"El pueblo debe celebrar este triunfo con alegría, con patriotismo, porque la patria milagro empieza hoy", agregó.

También manifestó: "Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con países que no respetan la libertad y el Estado de derecho. Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad del continente".

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