Pesadilla en Dentix: pacientes denuncian daños a la salud y deudas millonarias

En Colombia son muchas las personas que sueñan con tener una mejor sonrisa, motivo por el que,en aras de buscar los mejores resultados, invierten grandes sumas de dinero en clínicas odontológicas reconocidas y con gran publicidad en medios. Sin embargo, Séptimo Día ha conocido varias denuncias de pacientes que aseguran que el sueño de mejorar sus dientes terminó siendo una pesadilla.

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Son personas que ahorraron, se endeudaron e, incluso, terminaron con su salud perjudicada tras los malos procedimientos en estas clínicas y, además, ahora no les quieren devolver su dinero. Conozca los casos de tres colombianos que se sienten engañados con los tratamientos por los que pagaron en la reconocida clínica Dentix.



Las denuncias contra Dentix

Un sueño familiar arruinado

Jhon Alexander Rico, de 43 años, confiesa que motivado a mejorar su sonrisa, algo que siempre lo hizo sentir inconforme, encontró en la publicidad de Dentix una oportunidad para su tratamiento y el de toda su familia. En enero de 2024 accedió a un plan familiar con la clínica por un valor de $16.800.000.

"Empezamos en febrero, luego marzo y abril. Le colocarlo brackets a mi hijo, me los colocaron a mí, le hicieron las tallas a mi hija para colocarle los aparatos para la mordida y a mi esposa la valoraron para hacerle su diseño de sonrisa", recordó Rico, señalando que este era un proceso que causaba emoción a todo el núcleo familiar.



Sin embargo, la emoción se convirtió en preocupación cuando en el mes de abril la familia acudió a seguir con sus tratamientos y se encontraron con una sede cerrada. Así pasaron los meses siguientes, en los que la familia Rico intentaba programar sus citas en otras sedes, pero nunca los atendían, a pesar de que las cuotas se cobraban sin falta cada mes.



Jhon y su esposa Diana Marcela han enviado varias peticiones a Dentix para cancelar su tratamiento y pedir la devolución de su dinero; pero la respuesta que han recibido son descuentos de 5% en el tratamiento o ceder los servicios a un familiar. Ante la insistencia de la pareja, finalmente la clínica les confirmó que les devolvería su dinero, pero hasta ahora no han visto un solo peso de regreso en sus cuentas.



"Me perforaron el seno paranasal"

Heidy Paola Fraille, de 38 años, también confió en la publicidad digital de Dentix y decidió acudir a una de sus sedes en Bogotá para realizar un tratamiento de ortodoncia y tratar algunas muelas afectadas. La madre soltera llevaba años ahorrando para realizar este proceso, pues sentía que el tratamiento en la EPS tardaba demasiado por la disponibilidad de las citas.

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En medio de la consulta, a Heidy los profesionales de Dentix le señalaron que debían extraerle dos muelas, proceso al que ella accedió. Pero en medio de la extracción, "me perforaron el seno paranasal ... suturaba materia por boca y nariz".

La mujer detalló que por el tratamiento que contrató pagó $10.000.000 en cuotas mensuales de $200.000, a pesar de que tuvo que acudir a su EPS para tratar los daños realizados en la primera intervención. Pidió la devolución de su dinero, presentando una acción de tutela por mala praxis; contrario a lo que esperaba, el juzgado falló señalando que era un tema superado, pues la respuesta de Dentix fue que los daños causados estaban contemplados "dentro de los riesgos del consentimiento informado".

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Además, la clínica le indica que como no se ha culminado el tratamiento, tiene un saldo a favor de más de ocho millones que puede usar en nuevos procedimientos para ella o familiares.



Tratamiento por el doble de precio

Por otro lado, también en Bogotá, otra paciente de esta clínica señala a Séptimo Día que "estoy pagando unos implantes que no me hicieron y no me han dado solución". Se trata de Jenny Tatiana Reales, quien en noviembre de 2021 acudió a Dentix para cambiar los implantes de cinco muelas y la extracción de cordales, según ella, porque "investigué y la empresa era muy buena".

Tras una primera valoración, le indicaron que su tratamiento para mejorar la apariencia de su sonrisa sería de más de 16 millones de pesos, un tratamiento que duraría 4 años. Lo que pasó tres meses después de firmar el contrato e iniciar tratamiento es que la mujer se enteró que estaba embarazada y los médicos le diagnosticaron hipertesión arterial alta severa, motivo por el que los profesionales de la salud le indicaron que no podía seguir con ese arriesgado tratamiento odontológico, puesto que "me podía desangrar".

Al exponer su situación, la clínica le ofreció un puente en reemplazo de los implantes, un tratamiento menos riesgoso. Lo que Jenny denuncia es que el procedimiento que le realizaron tiene un valor de aproximadamente cinco millones de pesos, pero Dentix le siguió cobrando los 16 millones que se pactaron en un principio. Aunque pidió la devolución de su dinero, la clínica insiste en que debe completar el pago de todo el tratamiento y, además, señala que el puente que le hicieron no funciona.

Al igual que en los casos anteriores, a pesar de las quejas y peticiones de Jenny por recuperar su dinero, la clínica le ha respondido que no encuentran mala praxis en los procedimientos realizados y que tiene un saldo a favor de más de 11 millones para tratamientos propios o de terceros.



¿Qué responde Dentix a estas denuncias?

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de abril de 2026 se recibieron 371 quejas de pacientes de clínicas odontológicas, siendo Dentix la que tiene mayor quejas registradas con 218.

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Séptimo Día habló con Luis Enrique Reyes, gerente jurídico de la clínica que fue constituida hace 11 años en Colombia y ahora tiene 22 sedes en el país, quien explicó que actualmente Dentix se ha declarado en recuperación empresarial, lo que no significa que estén en quiebra o insolventes, pero sí que quienes han pedido la devolución de su dinero deberán tener paciencia.

"Esa figura lo que nos permitió fue reorganizar las deudas del pasado. Si lo que los pacientes quieren es una devolución en dinero, seguramente deberán esperar un tiempo", aseguró. "Les garantizamos que vamos a hablar con ellos y encontrar una solución, nunca hemos tenido que comparecer a la Fiscalía por temas de estafa o hurto, a veces esas son palabras que usan las personas cuando están enojadas", concluyó al señalarse que los pacientes que acudieron a las cámaras de Séptimo Día se sienten engañados.