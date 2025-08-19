Precio del dólar en Colombia hoy, martes 19 de agosto, según Banco de la República.

El Banco de la República informó que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este martes 19 de agosto de 2025 se estableció en $4.019.24 pesos por dólar, valor que aplica desde el sábado 16 de agosto y continuará rigiendo durante la jornada de hoy en Colombia. Este nivel representa una disminución de $29.50 pesos (-0.73%) en comparación con la referencia anterior, un retroceso moderado en la cotización oficial de la divisa estadounidense en el país.

Durante las últimas jornadas, la TRM ha mostrado cierta estabilidad, aunque con variaciones que no superan los 50 pesos entre días consecutivos. El viernes 15 de agosto, por ejemplo, el dólar había cerrado en $4.048.74, mientras que el jueves 14 se encontraba en $4.020.64. En el registro más amplio de agosto, se observa que la cotización alcanzó su punto más alto el 1 de agosto, con $4,186.71, y desde entonces ha mantenido una tendencia descendente leve, ubicándose de nuevo cerca de la barrera de los 4.000 pesos.

Vale recordar que el máximo histórico del dólar en Colombia continúa siendo el alcanzado el 5 de noviembre de 2022, cuando llegó a $5,061.21, una cifra que marcó un hito en el mercado cambiario nacional. El análisis de los últimos 30 días muestra que el dólar se ha movido entre un rango de $4.000 y $4.186 pesos, con ligeras presiones a la baja en la segunda semana de agosto. A mediados de julio, el precio superaba los $4,150, mientras que el 21 de julio se alcanzó uno de los niveles más bajos recientes con $4,000.61.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Le contamos cuáles son los precios aproximados del dólar hoy, martes 19 de agosto de 2025, en casas de cambio de seis ciudades principales de Colombia:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.950 $4.030 Medellín $3,840 $3.980 Cali $3.920 $4.080 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.280 $3.990 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué es la TRM y por qué es importante en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) corresponde al valor oficial que define cuántos pesos colombianos se necesitan para adquirir un dólar estadounidense en una fecha determinada. Este indicador surge a partir del promedio ponderado de las transacciones efectivamente realizadas en el mercado cambiario, y es actualizado a diario por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Su relevancia dentro de la economía nacional es amplia, ya que la TRM sirve como punto de referencia para múltiples operaciones financieras y comerciales. Las compañías que importan bienes utilizan esta tasa para establecer el costo real de sus compras en el exterior, mientras que los exportadores calculan en pesos los ingresos obtenidos en dólares. De igual manera, las personas que reciben remesas, realizan pagos internacionales o viajan fuera del país, perciben directamente el impacto del tipo de cambio en su bolsillo.

La TRM también tiene efectos más amplios sobre la economía. Un aumento o disminución de la tasa puede modificar el precio de productos y servicios que dependen de insumos importados, incidir en la inflación y alterar el valor de la deuda externa del Estado y de las empresas privadas. Por estas razones, el comportamiento de la TRM es seguido de cerca tanto por analistas económicos como por ciudadanos comunes, pues refleja la confianza en la moneda colombiana y actúa como un termómetro de la situación económica del país.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co