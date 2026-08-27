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Comienza fase penumbral del eclipse lunar este 27 de agosto: EN VIVO, primeras imágenes

Durante la fase penumbral, la Luna atraviesa la penumbra terrestre, una región donde la luz solar queda parcialmente bloqueada.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Comienza fase penumbral del eclipse lunar

La primera señal visible del eclipse lunar de este 27 de agosto de 2026 ya quedó registrada en fotografías captadas en distintos puntos de América. Una de las imágenes más llamativas fue distribuida por AFP desde Ciudad de Panamá, donde se observa a la Luna entrando en la fase penumbral, el momento que marca oficialmente el inicio del fenómeno astronómico. En la fotografía, el disco lunar conserva gran parte de su brillo habitual, aunque ya comienza a percibirse un ligero oscurecimiento sobre una de sus zonas debido a la sombra exterior de la Tierra.

Comienza fase penumbral del eclipse lunar este 27 de agosto

La imagen corresponde precisamente a la etapa más sutil del eclipse. Durante la fase penumbral, la Luna atraviesa la penumbra terrestre, una región donde la luz solar queda parcialmente bloqueada. A simple vista, los cambios suelen ser difíciles de notar en los primeros minutos, razón por la que muchos observadores esperan el avance del evento para apreciar con mayor claridad la transformación del satélite natural.

Comienza fase penumbral del eclipse lunar este 27 de agosto
Comienza fase penumbral del eclipse lunar este 27 de agosto
AFP

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