Precio del dólar sigue barato en Colombia hoy, 14 de julio de 2026: así abrió la TRM este martes

El mercado cambiario en Colombia atraviesa un momento coyuntural que ha tomado por sorpresa a analistas y gremios económicos. La divisa estadounidense ha consolidado una pronunciada tendencia a la baja en el país, impulsada por un debilitamiento global del dólar y dinámicas regionales que fortalecen a las monedas latinoamericanas. Para este martes 14 de julio de 2026, el panorama consolida una revaluación del peso colombiano que no se veía desde hace seis años.



Precio del dólar en Colombia hoy

Para este 14 de julio, la Superintendencia Financiera de Colombia certificó la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en $3.248,87. La cotización se mantiene inalterada frente al inicio de la semana debido al comportamiento lateral del mercado interbancario en la última sesión.

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La magnitud de la caída es evidente al mirar el retroceso histórico: la TRM actual refleja una reducción del 6,53% (una pérdida de $226,85) en comparación con el mes anterior y un desplome anual del 18,86%, lo que significa que el dólar cuesta $755,03 menos que en julio del año pasado.



Comportamiento del dólar en la última semana

La semana anterior estuvo marcada por una volatilidad bajista que rompió la resistencia psicológica de los $3.300. La evolución diaria de la TRM muestra cómo el peso colombiano ganó terreno de manera consecutiva:



Martes 7 de julio: $3.350,68

$3.350,68 Miércoles 8 de julio: $3.335,50

$3.335,50 Jueves 9 de julio: $3.339,65

$3.339,65 Viernes 10 de julio: $3.305,38

$3.305,38 Fin de semana y lunes 13/14 de julio: $3.248,87

En solo una semana, el dólar perdió más de $101, lo que equivale a una caída del 3,04%, acelerando las alarmas de los sectores exportadores que ven reducidos sus ingresos en pesos.



Precio del dólar en las diferentes casas de cambio

A diferencia de otros escenarios económicos donde el dólar callejero es más barato, la velocidad de la caída de la TRM ha generado una brecha importante. Las casas de cambio autónomas manejan sus propios promedios de oferta y demanda en efectivo. A nivel nacional, el promedio de compra ronda los $3.400 y el de venta se sitúa en los $3.550.

El comportamiento estimado en las principales ciudades del país refleja esta dispersión de precios:



Ciudad Precio de Compra (Promedio) Precio de Venta (Promedio) Bogotá D.C. $3.450 $3.520 Medellín $3.490 $3.600 Cali $3.350 $3.600 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.460 $3.510 Pereira $3.730 $3.800

Cartagena y Pereira registran los precios de venta más elevados del país debido a la fuerte demanda estacional por turismo, mientras que las ciudades fronterizas y capitales principales muestran márgenes mucho más estrechos y cercanos a la realidad de la caída de la TRM.

Factores clave tras la caída del dólar

Este desplome sostenido responde a una combinación de variables técnicas internacionales y flujos locales:



Debilidad global del dólar: Entidades como Citi señalan que el dólar ha perdido más del 10% de su valor a nivel global en el último año y medio. Esto funciona como un "viento de cola" que fortalece las monedas emergentes en América Latina, atrayendo capital extranjero.

Entidades como Citi señalan que el dólar ha perdido más del 10% de su valor a nivel global en el último año y medio. Esto funciona como un "viento de cola" que fortalece las monedas emergentes en América Latina, atrayendo capital extranjero. Tasas de interés y la FED: Las expectativas del mercado sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a recortar los tipos de interés restan atractivo a los bonos del tesoro estadounidense, haciendo que los inversionistas migren a mercados con rendimientos locales altos como el colombiano.

Las expectativas del mercado sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a recortar los tipos de interés restan atractivo a los bonos del tesoro estadounidense, haciendo que los inversionistas migren a mercados con rendimientos locales altos como el colombiano. Flujo de divisas e inversión: Un flujo constante de dólares por concepto de inversión extranjera directa y el comportamiento estable de los precios de materias primas han

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.