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Los episodios de acoso de los que fue víctima Rosa Mayerly Olaya antes de ataque en Soacha

La Fiscalía General de la Nación reveló que el hombre señalado como responsable del feminicidio de Rosa Mayerly Olaya habría mantenido durante meses conductas de hostigamiento.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Los episodios de acoso de los que fue víctima Rosa Mayerly Olaya antes de ataque en Soacha
Antes del ataque en Soacha, la víctima ya había denunciado una cadena de acoso y seguimientos por parte del presunto feminicida. -
Fiscalía/ Noticias Caracol

Se conocen nuevos detalles en la investigación del feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el domingo 12 de julio en un establecimiento comercial de Soacha, Cundinamarca. La Fiscalía General de la Nación señaló que el hombre señalado como responsable habría mantenido durante varios meses conductas de persecución, intimidación y hostigamiento contra la mujer, luego de que ella rechazara una propuesta para iniciar una relación sentimental.

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De acuerdo con la información recopilada, Óscar Giovanny Marulanda conoció a la mujer en febrero de 2026, cuando ella se encontraba trabajando en un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Soacha. Tras acercarse a ella con intenciones sentimentales, la víctima le habría expresado que no quería iniciar ningún vínculo de pareja.

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Después de esa negativa, comenzaron diferentes situaciones en las que el hombre presuntamente buscaba acercarse a ella en contra de su voluntad.

Noticia en desarrollo.

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