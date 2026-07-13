Los episodios de acoso de los que fue víctima Rosa Mayerly Olaya antes de ataque en Soacha

Se conocen nuevos detalles en la investigación del feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el domingo 12 de julio en un establecimiento comercial de Soacha, Cundinamarca. La Fiscalía General de la Nación señaló que el hombre señalado como responsable habría mantenido durante varios meses conductas de persecución, intimidación y hostigamiento contra la mujer, luego de que ella rechazara una propuesta para iniciar una relación sentimental.

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De acuerdo con la información recopilada, Óscar Giovanny Marulanda conoció a la mujer en febrero de 2026, cuando ella se encontraba trabajando en un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Soacha. Tras acercarse a ella con intenciones sentimentales, la víctima le habría expresado que no quería iniciar ningún vínculo de pareja.

Después de esa negativa, comenzaron diferentes situaciones en las que el hombre presuntamente buscaba acercarse a ella en contra de su voluntad.



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