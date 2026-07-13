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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / "Timochenko debe estar preso de por vida y voy a trabajar en ello": Abelardo de la Espriella

"Timochenko debe estar preso de por vida y voy a trabajar en ello": Abelardo de la Espriella

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se encuentra en España con permiso de la JEP. "Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra de los jefes de las Farc siguen impunes", dijo el presidente electo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Abelardo de la Espriella anunció que trabajará en su gobierno para que Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, esté preso
Abelardo de la Espriella anunció que trabajará en su gobierno para que Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, esté preso
Getty Images / Colprensa

En una alocución este lunes, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que trabajará en su gobierno para que Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, esté preso "de por vida". 'Timochenko', quien hace unos días viajó a España con permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es un excomandante de las Farc que participó en las negociaciones de paz con esa guerrilla y fue el presidente del partido Comunes.

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El presidente electo aseguró que acabará con el Comisionado para la Paz y, en cambio, creará un Comisionado para la Seguridad, el cual tendrá como objetivo, con ayuda del Ministerio de Justicia y del Interior, "desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz. Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto, de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de Tribunal: la JEP. Ese bandido de 'Timochenko' merece estar preso de pro vida, voy a trabar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra de los jefes de las Farc siguen impunes".

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