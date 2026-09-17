¿Qué numero cayó en el Sinuano Noche de hoy, jueves 17 de septiembre? Resultados del sorteo

Este jueves 17 de septiembre se desarrolla un nuevo sorteo del Sinuano Noche, uno de los chances más importantes del país. Miles de apostadores eligen un número entre el 0000 y 9999 para participar en el juego, además de añadir una quinta cifra que, en caso de acertar, puede aumentar el premio para el ganador.



Procedimiento y marco legal para reclamar el premio

Si la jugada efectuada para este jueves resulta favorecida, el tenedor del boleto debe atender el protocolo de fiscalización y cobro determinado por Coljuegos y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):



Preservación del título valor: La colilla física es el único documento legal para exigir el desembolso. No debe presentar alteración térmica, enmiendas ni tachaduras que obstruyan la validación del código de barras.

La colilla física es el único documento legal para exigir el desembolso. No debe presentar alteración térmica, enmiendas ni tachaduras que obstruyan la validación del código de barras. Liquidación de montos menores: Aciertos inferiores a seis Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se cancelan en efectivo y de forma inmediata en cualquier agencia autorizada de SuperGIROS o Record , presentando la cédula de ciudadanía original junto con el tiquete.

Aciertos inferiores a seis Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se cancelan en efectivo y de forma inmediata en cualquier agencia autorizada de o , presentando la cédula de ciudadanía original junto con el tiquete. Acreditación de cuantías mayores y retención: Si la cifra ganadora supera los umbrales exentos en Unidades de Valor Tributario (UVT), el trámite se realiza en las sedes administrativas de la empresa concesionaria. Todo premio que rebase dicho tope estará sujeto a una retención en la fuente del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Tablero oficial de resultados

En articulación con las autoridades de juzgamiento y el canal regional Telecaribe, el registro de la combinación extraída a las 10:30 p.m. quedará estructurado en el siguiente formato directo de consulta:



Combinación Principal (4 Cifras): [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

[ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] Dígito Complementario ("La Quinta"): [ _ ]

(Los campos vacíos se actualizarán en tiempo real inmediatamente después de la certificación fiscalizada de las tómbolas neumáticas).



Acceso al juego y montos de participación

La penetración del Sinuano en el Caribe y el resto de Colombia radica en la adaptabilidad de su tarifa. A diferencia de los boletos preimpresos de las loterías de serie cerrada, este "chance" permite al ciudadano personalizar su jugada ajustándose a su disponibilidad presupuestal.

Los terminales de venta autorizados procesan apuestas a partir de importes mínimos de $500 o $1.000 pesos colombianos. De igual forma, el apostador mantiene la potestad de incrementar el valor destinado a un mismo número (por ejemplo, $5.000 o $10.000 pesos), elevando en esa misma proporción el monto final a cobrar en caso de acierto.



Mécanica del juego y plan de premios

El Sinuano Noche se fundamenta en la extracción neumática de cuatro balotas numeradas del 0 al 9. La bolsa comercial distribuye los retornos de forma proporcional al nivel de dificultad de la combinación elegida entre el universo de 10.000 posibilidades (del 0000 al 9999):



Acierto de 4 Cifras (Superpleno): Retribuye 4.500 veces la suma neta apostada al coincidir exactamente en el orden de salida.

Retribuye la suma neta apostada al coincidir exactamente en el orden de salida. Acierto de 3 Cifras (Directa): Otorga un multiplicador de 400 veces el valor invertido para las tres primeras o tres últimas cifras.

Otorga un multiplicador de el valor invertido para las tres primeras o tres últimas cifras. Acierto de 2 Cifras ("Pata"): Genera un rendimiento de 50 veces la cantidad jugada sobre los dos dígitos finales.

Genera un rendimiento de la cantidad jugada sobre los dos dígitos finales. Acierto de 1 Cifra ("Uña"): Liquida 5 veces la apuesta inicial al acertar la última balota.

Liquida la apuesta inicial al acertar la última balota. Modalidad "La Quinta": Corresponde a un bombo adicional que habilita multiplicadores y bonificaciones especiales según el reglamento comercial vigente del operador.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.