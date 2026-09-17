Colombia Mayor amplía el plazo para reclamar el séptimo ciclo: ¿hasta cuándo se puede cobrar?

Prosperidad Social extendió el plazo para el pago correspondiente al séptimo ciclo de Colombia Mayor. La nueva fecha límite quedó establecida para el 20 de septiembre de 2026, con el propósito de que quienes todavía no han retirado la transferencia puedan hacerlo dentro del periodo habilitado. De acuerdo con la entidad, el pago de este ciclo fue programado para 2.788.074 personas mayores en todo el país.

Hasta el domingo 13 de septiembre, aproximadamente el 91% de los beneficiarios ya había recibido el dinero, pero todavía quedaban 241.830 personas pendientes de realizar el cobro. La transferencia se puede reclamar en los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed, operadores encargados de la entrega de los recursos en los municipios donde se realiza el pago.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, explicó que la ampliación busca dar más tiempo a las personas que todavía no han hecho efectivo el pago. "Buscamos que ninguna persona mayor que tenga derecho a la transferencia se quede sin la posibilidad de reclamarla. Invitamos a quienes aún no han realizado el cobro a acercarse a los puntos autorizados y hacerlo directamente, sin intermediarios y a través de los canales establecidos por Prosperidad Social".



Colombia Mayor avanza hacia los pagos por cuenta bancaria

Además de la entrega presencial en los puntos de pago, Prosperidad Social informó que una parte de los beneficiarios recibió el incentivo mediante productos financieros. Durante este ciclo, 24.598 participantes registraron de manera exitosa una cuenta bancaria o depósito electrónico a través del Gestor de Información Financiera, conocido como GIF. Con este mecanismo, el dinero es enviado directamente al producto financiero registrado por el beneficiario, de acuerdo con el cronograma correspondiente a cada ciclo, con el fin de que no tengan que realizar desplazamientos.



El Gestor de Información Financiera (GIF) es una herramienta disponible en la página web de Prosperidad Social que permite a los participantes registrar, consultar o actualizar los datos del producto financiero en el que desean recibir sus transferencias. "Esta modalidad permite una entrega más directa, segura y eficiente, reducir desplazamientos y facilitar el acceso de las personas beneficiarias a sus recursos: no necesitan acudir a un punto de pago, y los recursos son consignados de acuerdo con el cronograma establecido para cada ciclo".



La entidad recomienda utilizar esta herramienta a las personas que todavía no han registrado una cuenta bancaria o depósito electrónico y quieran recibir los próximos pagos mediante esta modalidad. "Prosperidad Social invita a quienes aún no han registrado su cuenta bancaria o depósito electrónico a realizar el proceso a través del Gestor de Información Financiera (GIF), disponible en la página web de la entidad", agregó la entidad. Para acceder al aplicativo, se debe ingresar a la página oficial de Prosperidad Social y buscar la opción "Programas".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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