Resultados Chontico Noche del jueves 17 de septiembre: ¿cuáles son los números ganadores?

Un nuevo sorteo del Chontico Noche se lleva a cabo este jueves 17 de septiembre de 2026, en el que miles de apostadores ponen a prueba su suerte con el juego de las balotas.



Guía de cobro y protocolo de reclamo para ganadores

Ante la posibilidad de resultar favorecido en el sorteo de hoy, la Lotería del Valle establece una serie de disposiciones legales para hacer efectivo el cobro del dinero de forma transparente y segura:

Integridad del tiquete: El comprobante emitido por la máquina o terminal autorizada es un título valor al portador. Es indispensable conservarlo en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras, arrugas severas o daños por humedad que impidan la lectura óptica del código de barras.

El comprobante emitido por la máquina o terminal autorizada es un título valor al portador. Es indispensable conservarlo en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras, arrugas severas o daños por humedad que impidan la lectura óptica del código de barras. Documentación requerida: El trámite es exclusivo para mayores de edad. Al momento del cobro se debe presentar la Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) junto con el tiquete físico.

El trámite es exclusivo para mayores de edad. Al momento del cobro se debe presentar la Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) junto con el tiquete físico. Canales de pago según el monto: Premios de menor cuantía: Se desembolsan de manera inmediata en las cajas de la red donde se adquirió el chance (Gane, SuperGIROS o Paga Todo). Premios de mayor cuantía: Si la cifra bruta a cobrar supera las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) fijadas por la ley, el ganador debe dirigirse a las sedes administrativas principales. Allí se aplicará la retención del 20% por concepto de ganancias ocasionales estipulada por la DIAN y el saldo remanente se pagará mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria.



Registro de resultados: jueves 17 de septiembre

Bajo la veeduría permanente de delegados de la Lotería del Valle y la Secretaría de Gobierno, se dispone el espacio oficial para certificar la combinación extraída por las baloteras correspondientes a este jueves 17 de septiembre de 2026:



Combinación Ganadora (4 cifras) 5 - 8 - 2 - 2 Quinta Balota / Adicional 5

Cómo funciona el Chontico Noche y su plan de premios

El Chontico Noche es un juego permanente que opera bajo el modelo de chance, lo que brinda total autonomía al jugador para armar su propia apuesta eligiendo una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999).

A diferencia de las loterías de billete preimpreso, el usuario determina el valor a invertir, con tiquetes disponibles desde $500 pesos. La escala de premios se calcula multiplicando el valor invertido en el formulario por el factor correspondiente a cada modalidad de acierto:



Directo de 4 cifras (Superpleno): Retribuye 4.500 veces la suma apostada al acertar los cuatro dígitos en el orden exacto.

Retribuye la suma apostada al acertar los cuatro dígitos en el orden exacto. Directo de 3 cifras (Pleno): Multiplica por 400 veces el valor invertido cuando coinciden los últimos tres dígitos.

Multiplica por el valor invertido cuando coinciden los últimos tres dígitos. Modalidad La Pata (2 cifras): Otorga 50 veces el monto jugado al coincidir las dos últimas cifras.

Otorga el monto jugado al coincidir las dos últimas cifras. Modalidad La Uña (1 cifra): Paga 5 veces lo apostado si se acierta únicamente la última cifra.

Al tratarse de una jornada de día hábil, la extracción reglamentaria de las balotas se efectúa puntualmente a las 7:00 p. m. La señal en directo es emitida a nivel regional por la pantalla de Telepacífico. Además, el Chontico Noche cumple con un rol social fundamental, ya que destina un porcentaje sustancial de sus ingresos por ventas al sostenimiento de la red pública de salud en Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.