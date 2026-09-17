Super Astro Luna: resultado del sorteo de hoy jueves 17 de septiembre de 2026

Miles de apuestas en todo el territorio colombiano están a la espera de la combinación afortunada de esta noche. Los participantes de Super Astro Luna consultan los canales oficiales para verificar si su boleto coincide con las cuatro cifras y el signo zodiacal seleccionados en la jornada de hoy.

¿Qué número cayó en Super Astro Luna?

A continuación se detalla la combinación ganadora del sorteo nocturno correspondiente al jueves 17 de septiembre de 2026:



Número ganador :

: Signo Zodiacal:

¿Cómo reclamar un premio de Super Astro Luna?

Para realizar el cobro de un premio obtenido en Super Astro Luna, los apostadores deben cumplir con los requisitos estipulados por la entidad operadora y la normativa legal vigente en Colombia. El primer paso consiste en verificar que el tiquete de apuesta se conserve en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras ni alteraciones que impidan la lectura clara de la combinación jugada, la fecha y el código de seguridad.

Los ganadores deben acudir a los puntos de venta autorizados, como las redes de SuRed o SuperGiros distribuídas en el país. Al momento de presentar el tiquete original, es indispensable adjuntar una fotocopia del documento de identidad (cédula de ciudadanía o extranjería) ampliada al 150 %. Para montos específicos o premios de mayor cuantía, los operadores exigen diligenciar el formulario SIPLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo), un documento de control obligatorio en el sector de juegos de suerte y azar.

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Cuando el valor del premio supera los topes fijados para pagos inmediatos en caja, el trámite se formaliza en el punto de atención y el desembolso se gestiona mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia a través de entidades financieras aliadas, como el Banco de Occidente.

Retenciones de ley e impuestos aplicables a las ganancias

Todo premio obtenido mediante apuestas en Colombia está sujeto a las disposiciones del Estatuto Tributario. Las ganancias derivadas de los juegos de suerte y azar son consideradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como ganancias ocasionales.

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De acuerdo con la legislación vigente, se aplica una retención en la fuente del 20 % sobre los premios que superen el monto exento establecido en Unidades de Valor Tributario (UVT). Específicamente, los cobros iguales o superiores a 48 UVT sufren el descuento automático de dicho porcentaje al momento del pago. La empresa concesionaria retiene ese valor para transferirlo directamente a las arcas del Estado, por lo que el ganador recibe el monto neto tras la deducción legal.

Adicionalmente, dependiendo del tipo de transacción bancaria empleada para la entrega del dinero en premios de cuantía elevada, pueden aplicarse otras deducciones de tipo financiero según las normas vigentes en el sistema bancario colombiano.

La importancia de apostar en el juego legal

Participar en modalidades autorizadas de juegos de suerte y azar garantiza que los fondos generados por la operación comercial se destinen a la financiación de la salud pública en Colombia. La empresa concesionaria de Super Astro opera bajo el estricto control y vigilancia de Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar los juegos de suerte y azar del orden nacional.

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Jugar en puntos autorizados no solo asegura el cumplimiento de las garantías de pago en caso de resultar ganador, sino que previene el fraude y combate la comercialización clandestina de apuestas. Cada boleto vendido legalmente incluye el IVA correspondiente y aporta directamente a los fondos de salud de los departamentos y municipios.

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Para confirmar la validez de los tiquetes, conocer los horarios de emisión de los sorteos y comprobar los resultados en tiempo real, los apostadores pueden consultar el portal web de Coljuegos o los canales oficiales de la concesión del juego. De igual forma, se aconseja verificar siempre el número de serie e identificación de la terminal en el momento de la compra para asegurar la autenticidad del comprobante.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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