¿Quién es Luis Guillermo Quintero, el nuevo gerente de Juan Valdez? Este es su perfil

La Junta Directiva de Procafecol confirmó el nombramiento de Luis Guillermo Quintero Martínez como nuevo gerente general de la compañía, responsable de la operación de Juan Valdez. El ejecutivo asumirá el cargo después de varios años al frente de Colombiana de Escenarios S.A.S., empresa operadora del Movistar Arena de Bogotá. Quintero llega a la compañía con más de 30 años de experiencia en cargos directivos y con un recorrido profesional en sectores relacionados con el comercio, el consumo, la operación, el mercadeo y la expansión de negocios.

Su designación se conoce en un momento en el que Juan Valdez mantiene operaciones tanto en Colombia como en mercados internacionales. Desde Procafecol, la compañía encargada de administrar la marca, señalaron que uno de los principales retos del nuevo gerente será "continuar fortaleciendo a Juan Valdez como una de las marcas colombianas con mayor reconocimiento internacional, consolidando su propuesta de valor, profundizando la conexión con los consumidores y acompañando el crecimiento sostenible de la compañía".

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¿Quién es Luis Guillermo Quintero, nuevo gerente de Juan Valdez?

Quintero Martínez es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y cuenta con una especialización en mercadeo estratégico del CESA. Su trayectoria profesional incluye cargos de responsabilidad en compañías nacionales y multinacionales de diferentes sectores. Entre las empresas en las que ha trabajado están VTU de Colombia, Whirlpool Colombia, Mabe Colombia, Payless ShoeSource y Sony Colombia.



A lo largo de su carrera ha estado vinculado a procesos de expansión, "con más de tres décadas de experiencia en posiciones de liderazgo en compañías nacionales y multinacionales de diferentes sectores, con una trayectoria marcada por el crecimiento de negocios, la expansión, el desarrollo de marcas, la innovación, la operación y la generación de experiencias diferenciales para los consumidores".



Uno de los capítulos más recientes de su trayectoria se desarrolló en Colombiana de Escenarios S.A.S., donde ejercía como gerente general desde 2018. En esa posición estuvo al frente de la operación del Movistar Arena de Bogotá. Durante ese periodo tuvo bajo su responsabilidad aspectos como la administración del negocio, el manejo financiero, las alianzas comerciales y el posicionamiento del escenario. De acuerdo con la información entregada por Procafecol, durante su gestión el Movistar Arena recibió más de 750 espectáculos y registró la asistencia de más de seis millones de personas.

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Procafecol es la compañía encargada de operar y administrar las tiendas Juan Valdez, además de comercializar el café empacado de la marca tanto en Colombia como en otros mercados internacionales. Juan Valdez nació como una "iniciativa de los caficultores colombianos" y se convirtió en una de las principales marcas asociadas al café producido en el país.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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