Reforma tributaria, déficit fiscal y Ecopetrol: los retos del ministro designado de Hacienda

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó como futuro ministro de Hacienda a Miguel Gómez Martínez, economista graduado del Instituto de Estudios Políticos de París que cuenta con experiencia tanto en el sector público como en el privado, pues fue embajador de Colombia en Francia durante el gobierno de Álvaro Uribe, director de la Cámara de Comercio Colombo Americana, entre otros cargos. En entrevista con Noticias Caracol, habló de sus principales retos en materia económica para los próximos cuatro años, enfatizando en el déficit fiscal, el manejo del gasto público, la inflación, una posible reforma tributaria y el manejo de Ecopetrol.



Déficit fiscal

Miguel Gómez indicó que el déficit fiscal es "la bomba de tiempo más grande que hereda el gobierno entrante. Es un tema complejísimo. Las cifras que está dando el Gobierno no parecen ser las cifras reales. Estamos hablando de un déficit mucho más alto, de alrededor de 7 y 5% del Producto Interno Bruto (PIB), y creo que esa sí es la causa mayor del desequilibrio de nuestra economía. (...) Entre enero y abril de este año, el Gobierno gastó en promedio 40 billones de pesos mensuales, y recibió ingresos mucho más bajos, por 28 billones de pesos".

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En ese sentido, indicó que se debe reducir el gasto público. "Es como hacer dieta. El Estado tiene que disminuir su tamaño y eso se hace naturalmente revisando el presupuesto que está siendo ejecutado este año, pero sobre todo enviando señales al mercado para el presupuesto del año 2027, que tiene que ser también un presupuesto supremamente austero. Esto no se arregla de la noche a la mañana, un hueco de estas proporciones, que es más o menos de alrededor de 70 billones de pesos".

Afirmó que para lograrlo se necesita "comprensión" de la ciudadanía, pues de lo contrario "iríamos a la quiebra". Además, Gómez dijo que el objetivo de la cartera de Hacienda es "regresar gradualmente a la regla fiscal, tener disciplina en nuestras cuentas, saber cómo estamos gastando el dinero, cuáles son las posibilidades de endeudamiento que tenemos y cómo logramos que el gasto público sea muchísimo más eficiente y no se vaya en burocracia".



Inflación

Para Gómez, "la inflación es otra de las herencias que recibimos", pues se encuentra en aumento."En Colombia la inflación ha venido subiendo porque hay una explosión de gasto, no solo privado, sino sobre todo del gasto público. Naturalmente presiona los precios al alza y todas las amas de casa lo ven, cuando van al mercado, pues se dan cuenta que los precios han subido y que cada vez el dinero les alcanza menos", dijo.



Para controlarlo, indicó que una de las prioridades es respetar la autonomía del Banco de la República. "El Banco es autónomo y su función principal es proteger el valor adquisitivo del dinero. Nosotros naturalmente somos conscientes de que aumentar la tasa de interés es malo para la economía, genera impactos no solo las deudas, sino sobre muchos sectores económicos que necesitan utilizar el crédito. Pero es que la inflación es el peor de los males. La inflación si es un cáncer que corroe el sistema económico".



Reforma tributaria

Gómez aseguró que se debe hacer una reforma tributaria "que estimule el crecimiento de la economía" y que "haga que los empresarios vuelvan a invertir". El nivel de inversión que tiene hoy la economía colombiana es uno de los más bajos de su historia, alrededor del 16 % del PIB. Hace unos años teníamos entre 23 y 24. Cuando un país no invierte, quiere decir que no confía en el futuro".



Añadió que "la presión fiscal está muy concentrada en las empresas y está poco concentrada en las personas naturales. Esa es una de las características de nuestro sistema tributario y por eso hay que intentar tener un balance mejor en la distribución de de los tributos. Con más impuestos, con impuestos más altos, no solo no se resuelve el problema económico, sino que se agrava. (....) Las empresas no van a creer, y por lo tanto la situación económica no va a mejorar. Es que el recaudo depende del crecimiento".

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Sin embargo, indicó que es un tema que aún está en estudio, por lo que no se sabe con exactitud cómo impactaría la reforma. Sobre los subsidios y programas sociales, dijo que se mantendrán, pero se hará un estudio para saber quiénes son los que más los necesitan: "Lamentablemente hay algunas señales de que no siempre los beneficiarios de los subsidios sociales son los que deberían ser. (....) Tenemos que evitar que quienes no los necesiten los reciban (...) el ajuste no puede recaer sobre quienes más necesitan el

apoyo del Estado".

Ecopetrol

Acerca de Ecopetrol, Gómez indicó que "es un ejemplo de destrucción de valor, pues la empresa vendía hace cuatro años 160 millones de pesos, y hoy vende 120 billones de pesos". Asimismo, afirmó que tenía unas utilidades "muy robustas por encima de los 30 billones de pesos, y actualmente estamos en 9 billones de pesos. A eso súmele todos los escándalos que han venido afectando la imagen internacional".

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El funcionario designado enfatizó en que Ecopetrol "es una empresa de la Nación, pero también es una empresa de los miles de accionistas que tiene, que son personas, son colombianos. Entonces, cuando se toman malas decisiones gerenciales, se afectan los recursos y el valor del patrimonio de los colombianos que han invertido".

Para solucionar la situación de la empresa se necesita, entre otras cosas, la exploración petrolera, que actualmente "está estancada", y se cree que hay capacidad para, aproximadamente, siete años de consumo. "Lo mismo nos está pasando con el gas, las reservas cayeron un 17% el año pasado, el porcentaje más grande de nuestra historia. Estamos importando el 30% del gas en un momento en el cual el fenómeno del niño va a generar una inmensa presión sobre el sistema eléctrico", aseguró Gómez.

Finalizó su mensaje diciendo: "Fíjense la gravedad cuando no se toman las decisiones a tiempo, cuando se gobierna sobre la ideología y no sobre las cifras, pues se producen estas consecuencias que el gobierno va a tener que que enfrentar y que estamos dispuestos naturalmente a hacerlo".

LAURA VALENTINA MERCADO

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