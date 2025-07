Renta Ciudadana y Devolución del IVA: pago de agosto y link para beneficiarios en Colombia

Acorde con lo que ha informado el Departamento de Prosperidad Social de Colombia (DPS), durante este mes de agosto se efectuarán los pagos habituales para 710.000 beneficiarios de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, quienes recibirán el pago de su tercer ciclo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ahora bien, es necesario tener en cuenta cuáles son las diferencias entre ambos pagos y cuál es el enfoque de cada uno de los dos beneficios. Así las cosas, se debe partir de que la Devolución del IVA es un ingreso de 106.000 pesos que reciben, exclusivamente, las personas con bajos ingresos o en situación de pobreza moderada.

Por otro lado, el ingreso de Renta Ciudadana busca apoyar a los hogares en situación de pobreza extrema, priorizando a aquellos que tienen niños en primera infancia, menores de edad o personas en situación de discapacidad. Este auxilio les otorga una suma de 500.000 pesos a aquellas familias vulnerables en Colombia con la finalidad de establecer "corresponsabilidades para promover el desarrollo de capacidades y la autogestión de los beneficiarios", articulando, adicionalmente, acciones en los ámbitos de salud, educación, medio ambiente, participación social, cuidado o inclusión productiva.

Publicidad

En total, acorde con datos revelados por el DPS, la inversión total para el pago de este tercer ciclo es de 324.897 millones de pesos y aquellas familias que no hayan cumplido con los compromisos para recibir el ciclo anterior, podrán recibir el dinero siempre y cuando se hayan puesto al día con lo requerido. "Para este ciclo no se verifican corresponsabilidades, sin embargo, a las familias que no cumplieron con los compromisos en el ciclo anterior, y se pusieron al día, se les hará entrega de estos recursos", dio a conocer el DPS.

El objetivo de integrar Renta Ciudadana y Devolución del IVA, según la misma entidad, es mejorar la gestión de los fondos públicos. Se busca identificar con mayor precisión a quienes deben recibir apoyo, expandir la protección social a más personas y asegurar que las transferencias monetarias se entreguen a los hogares en situación de mayor necesidad de forma ágil y coordinada.



Renta Ciudadana y Devolución del IVA en Colombia agosto 2025: fechas y plazos del tercer ciclo

Prosperidad Social ha comunicado el cronograma para el tercer ciclo de pagos de sus programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Los desembolsos se realizarán a partir del próximo miércoles 6 de agosto y estarán disponibles hasta el jueves 21 de agosto.



¿Es su hogar beneficiario? Así puede consultarlo

Para Renta Ciudadana:

Visite la página oficial de Renta Ciudadana. Busque y posteriormente haga clic en el botón "Consulte aquí si su hogar es beneficiario". Digite el número de documento de identidad y la fecha de nacimiento del titular del hogar. El sistema tardará algunos segundos y posteriormente informará si su hogar fue seleccionado y si ya tiene un pago disponible.

Para Devolución del IVA:

Acceda a la página oficial de Devolución del IVA de Prosperidad Social o visite de manera directa la página del Banco Agrario. Ingrese su número de cédula para verificar si hay un giro disponible a su nombre. Este proceso puede tardar algunos minutos.

¿Cómo y dónde recibir su pago?

Si tiene cuenta bancaria (Banco Agrario o BICO):

Puede retirar el dinero en cajeros Servibanca o en las sedes del Banco Agrario .

o en las . También puede usar el dinero directamente desde la aplicación BICO .

. Incluso puede crear un PIN para retirar efectivo sin tarjeta en los corresponsales autorizados.

Si no tiene cuenta bancaria:

Recibirá un mensaje de texto al número de celular que tiene registrado.

al número de celular que tiene registrado. Este mensaje le indicará el lugar exacto y la fecha límite para realizar el retiro .

. Para cobrar, debe presentar tu cédula original en el punto de pago asignado.

Recuerde que todos los trámites con Prosperidad Social son gratuitos. Nunca debe pagar dinero a terceros ni entregar su cédula a intermediarios. El único operador de pago oficial es el Banco Agrario, supervisado directamente por el Departamento de Prosperidad Social.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO