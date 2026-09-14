Número ganador del Dorado Tarde de hoy, lunes 14 de septiembre: resultados del último sorteo

Avanza el mes de septiembre y los jugadores tienen una nueva oportunidad de participar en el Dorado Tarde, uno de los sorteos de chance que se realizan diariamente en Colombia.

Quienes realizaron sus apuestas para la jornada de este lunes 14 de septiembre podrán consultar las cifras ganadoras una vez se conozca el resultado oficial y verificar si acertaron alguno de los números.

Resultado del Dorado Tarde hoy 14 de septiembre

Número ganador: 8762

8762 Quinta balota: 5

El resultado corresponde al sorteo del Dorado Tarde de este lunes 14 de septiembre de 2026. Los jugadores pueden revisar su tiquete y comprobar si las cifras seleccionadas coinciden con las del sorteo.

¿Cómo se juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde permite participar en diferentes modalidades de apuesta, de acuerdo con la cantidad de cifras que el jugador quiera acertar.



4 cifras directo: las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden. 3 cifras directo: deben coincidir las últimas tres cifras en el orden seleccionado.

deben coincidir las últimas tres cifras en el orden seleccionado. 2 cifras o pata: corresponden a las dos últimas cifras.

corresponden a las dos últimas cifras. 1 cifra o uña: corresponde a la última cifra del número ganador.

También existe la modalidad de combinado, en la que se pueden acertar las cifras sin importar el orden, de acuerdo con las condiciones de la apuesta.

El valor de la jugada depende de la modalidad seleccionada.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Si el resultado coincide con la apuesta realizada, el jugador debe conservar el tiquete original en buen estado, sin tachones, alteraciones o daños que puedan dificultar su validación.

Para solicitar el pago del premio se debe presentar el comprobante y la documentación requerida. Entre los documentos básicos se encuentra el tiquete original correctamente diligenciado y el documento de identidad.

Los requisitos para reclamar pueden variar dependiendo del valor del premio. Por esta razón, se recomienda consultar las condiciones vigentes y acudir a los puntos autorizados para realizar el trámite correspondiente.

Los jugadores deben verificar que los datos registrados en el tiquete coincidan con su apuesta y conservar el comprobante hasta confirmar el resultado oficial del sorteo.