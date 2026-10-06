Resultado Caribeña Noche hoy martes 6 de octubre de 2026: números ganadores del último sorteo

Caribeña Noche es un juego de chance popular en la costa Caribe colombiana, en el que los participantes apuestan a números de cuatro cifras. El sorteo hace parte de las opciones de chance disponibles para quienes buscan acertar una combinación y obtener un premio de acuerdo con la modalidad seleccionada.

Este martes 6 de octubre de 2026, Caribeña Noche realiza un nuevo sorteo y los jugadores están atentos a conocer las cifras ganadoras y la quinta cifra correspondiente a la jornada.

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Resultado de Caribeña Noche hoy 6 de octubre

El resultado de Caribeña Noche de este martes 6 de octubre está pendiente a esta hora. Una vez se realice el sorteo, se podrán consultar las cifras oficiales de la jornada.



Número ganador: 0367

Tres primeras cifras: 036

Tres últimas cifras: 367

Dos últimas cifras: 67

Última cifra: 7

Quinta cifra: 8

Los participantes deben comparar el resultado con la modalidad que seleccionaron al momento de realizar su apuesta.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p.m. Los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se realiza a las 8:30 p.m.



¿Cómo se juega Caribeña Noche?

Para participar en Caribeña Noche, el jugador selecciona una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y define el valor de la apuesta.

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El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida. Además, durante el sorteo se obtiene una quinta cifra, que hace parte de las opciones disponibles para determinadas apuestas.

Una vez se publica el resultado, los jugadores pueden comparar su tiquete con las cifras ganadoras y verificar si tienen derecho a algún premio.

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¿Cuánto paga Caribeña Noche?

El plan de premios contempla diferentes pagos según la modalidad de la apuesta:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 308 veces el valor apostado.

paga 308 veces el valor apostado. 3 cifras directo: paga 400 veces el valor apostado.

paga 400 veces el valor apostado. 3 cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.

paga 83 veces el valor apostado. 2 cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.

paga 50 veces el valor apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces el valor apostado.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 a cuatro cifras en modalidad directa representa un premio de $4.500.000 si resulta ganadora, antes de las retenciones que correspondan.

¿Cuál fue el resultado anterior de Caribeña Noche?

El sorteo más reciente corresponde al lunes 5 de octubre de 2026, cuando el número ganador fue 5116, acompañado de la quinta cifra 3, de acuerdo con los registros publicados.

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Este resultado corresponde a la jornada anterior y no determina la combinación que sale en el sorteo de este martes.

Este artículo fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.