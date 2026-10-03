Resultado de Caribeña Día hoy, sábado 3 de octubre de 2026: número ganador y quinta cifra

Este sábado 3 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día, uno de los juegos de chance que se juega diariamente en Colombia. Los participantes están atentos al número ganador y a la quinta cifra para comprobar sus apuestas.

Por ahora, los números de Caribeña Día de hoy están por definir. El resultado se conocerá una vez finalice el sorteo y sea divulgado oficialmente.

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Resultado Caribeña Día hoy 3 de octubre

El número ganador y la quinta cifra del sorteo de este sábado todavía están pendientes. Los jugadores deberán esperar la publicación oficial de los resultados para comparar las cifras con los números de sus apuestas.



Caribeña Día 3 de octubre de 2026:



Número ganador: 0667

Quinta cifra: 2

Una vez se conozcan las cifras oficiales, los participantes podrán verificar si acertaron de acuerdo con la modalidad en la que realizaron su apuesta.



¿Cómo se juega Caribeña Día?

Caribeña Día permite realizar apuestas con diferentes modalidades, según la cantidad de cifras seleccionadas por el jugador. Los participantes pueden escoger sus números y definir la forma de apuesta antes del cierre de la jornada.

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El resultado está compuesto por cuatro cifras y una quinta cifra. Los premios dependen de la modalidad elegida y de las coincidencias obtenidas con el resultado del sorteo.

Para quienes participaron este sábado 3 de octubre, es importante conservar el tiquete y revisar posteriormente las cifras oficiales.

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¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza en horas de la tarde. Para este sábado 3 de octubre, el resultado todavía está pendiente de publicación.

Por ahora, el número ganador y la quinta cifra están por definir. Esta información será actualizada una vez finalice el sorteo y se conozcan oficialmente los resultados.

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Esta nota será actualizada con el resultado oficial de Caribeña Día del sábado 3 de octubre de 2026.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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