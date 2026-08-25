Resultado Sinuano Día: ¿cuáles son los números ganadores de hoy, martes 25 de agosto?

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia, con un arraigo indiscutible en la Costa Caribe. Este célebre chance, cuyo nombre homenajea al histórico río Sinú en Córdoba, atrae diariamente a miles de apostadores que buscan probar su suerte y multiplicar su dinero. Hoy, 25 de agosto de 2026, se juega una nueva jornada de emociones, y en este espacio te presentamos toda la información detallada para conocer los números ganadores de la tarde.



Resultados Sinuano Día hoy, 25 de agosto

A continuación, se detalla el espacio oficial para conocer los números ganadores del Sinuano Día de hoy:

Números ganadores:

La Quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?

La lotería Sinuano Día hoy se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Es importante destacar que los domingos y días festivos el horario cambia, adelantándose el sorteo a las 1:00 p.m.. Por otro lado, la versión nocturna, conocida como Sinuano Noche, se juega habitualmente a las 10:30 p.m. de lunes a sábado, y los domingos a las 8:30 p.m.. Esta regularidad diaria, activa incluso en días feriados, convierte a este sorteo en una de las opciones de apuestas más accesibles del país

Para seguir el sorteo del Sinuano Día en vivo y verificar los resultados de forma inmediata, los jugadores cuentan con diversas opciones oficiales. La transmisión principal en televisión se emite en directo a través de Telecaribe, el canal regional de la costa norte de Colombia, que transmite el sorteo desde la ciudad de Montería bajo supervisión oficia



¿Cómo funciona el plan de premios del Sinuano?

A diferencia de otras loterías que manejan un pozo acumulado fijo, el Sinuano ofrece un esquema de premios variables donde el límite de ganancia lo define el propio jugador con su apuesta. Para participar, se seleccionan cuatro números del 0 al 9. La recompensa se calcula multiplicando el valor apostado según los aciertos logrados:



Cuatro aciertos exactos: El premio equivale a multiplicar por 4.500 veces el valor apostado.

Tres aciertos exactos: Incrementa el valor apostado por 400 veces.

Dos aciertos exactos: Se obtiene un retorno de 50 veces el monto invertido.

Un acierto exacto: Se ganan 5 veces la apuesta inicial.

Adicionalmente, se extrae la quinta del Sinuano, una balota extra de una sola cifra (del 0 al 9) que funciona como un bono especial para complementar las apuestas. También existe la modalidad "Combinada", que premia con 208 veces lo apostado si se aciertan las cuatro cifras en desorden.



¿Cuáles son los requisitos para reclamar el premio si ganas hoy?

Si la suerte te acompaña en el sorteo de hoy, es crucial seguir el procedimiento legal para cobrar tu premio. En primer lugar, debes conservar el boleto de apuesta original en perfecto estado, sin tachaduras, roturas ni enmiendas, ya que es tu único comprobante legal.



De acuerdo con la normativa de Coljuegos, los cobros están permitidos únicamente para personas mayores de 18 años. El ganador debe acudir a un punto de red autorizado como SuperGiros, Paga Todo o Record, presentar su documento de identidad original y diligenciar los formularios correspondientes para cobrar el premio con seguridad.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL