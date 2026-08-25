Sorteo Caribeña Día: consulte los números ganadores de hoy, martes 25 de agosto

La jornada de La Caribeña Día se realiza este martes 25 de agosto y los jugadores podrán verificar la combinación sorteada para determinar si su apuesta fue favorecida. La expectativa de los participantes está puesta en el resultado de La Caribeña Día de este martes, uno de los juegos de chance que cuenta con sorteos durante la jornada y presencia en la región Caribe.

Este juego de suerte y azar contempla diferentes modalidades de apuesta, por lo que los participantes pueden elegir entre acertar las cuatro cifras, las tres últimas, las dos finales o únicamente el último dígito. También existe la posibilidad de jugar con una quinta cifra.



Resultado de La Caribeña Día de este 25 de agosto

Los jugadores que realizaron sus apuestas para la jornada de este martes podrán comprobar la combinación ganadora y compararla con la información registrada en sus tiquetes.

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El número ganador fue (...), mientras que la quinta cifra correspondió a (...)

Estas son las modalidades para jugar

La Caribeña permite seleccionar números de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y ofrece diferentes alternativas según la modalidad elegida:



Cuatro cifras directo (Superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.

Tres cifras directo (Pleno): acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (Pata): acertar los dos últimos números en el orden establecido.

Una cifra (Uña): acertar únicamente la última cifra.

Quinta cifra: corresponde a la balota adicional incluida en el resultado.

Las apuestas deben realizarse en los puntos autorizados y de acuerdo con las condiciones establecidas para cada modalidad.

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¿Qué hacer si su número resulta ganador?

En caso de obtener una combinación premiada, el jugador debe conservar el tiquete original en buen estado, pues este hace parte de los documentos necesarios para adelantar el proceso de reclamación.

También es importante verificar previamente los requisitos para el cobro y acudir únicamente a los puntos o canales autorizados. Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda confirmar el resultado mediante los canales oficiales del juego.

¿A qué hora se juega La Caribeña?

La Caribeña cuenta con dos sorteos durante la jornada: La Caribeña Día y La Caribeña Noche.

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El sorteo diurno se realiza a las 2:30 p.m., mientras que el nocturno se lleva a cabo a las 1:30 p.m. de lunes a sábados y 8:30 p.m. los domingos y festivos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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