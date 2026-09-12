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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Consulte los números ganadores de Caribeña Día este 12 de septiembre: así puede reclamar el premio

Consulte los números ganadores de Caribeña Día este 12 de septiembre: así puede reclamar el premio

Las cifras deberán ser verificadas con el resultado oficial antes de determinar si una apuesta obtuvo algún premio.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Caribeña Día

Este sábado 12 de septiembre de 2026 se realiza una nueva jornada de La Caribeña Día, uno de los juegos de chance que tiene sorteos diarios. La extracción de este sábado está programada para las 2:30 de la tarde, momento en el que se conocerá la combinación correspondiente a esta fecha.

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Los participantes que hicieron sus apuestas podrán consultar las cifras oficiales una vez termine el sorteo y compararlas con los números registrados en sus comprobantes.

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Resultado de Chontico Día hoy 12 de septiembre: ¿su número está entre los ganadores?

Resultado de La Caribeña Día hoy

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta cifra: pendiente

¿Cómo funciona La Caribeña Día?

La Caribeña permite realizar apuestas con una combinación de cuatro cifras, comprendidas entre 0000 y 9999. El juego contempla diferentes modalidades, por lo que el premio depende del tipo de apuesta realizada y de la coincidencia obtenida.

Entre las opciones disponibles se encuentran los aciertos de las cuatro cifras, tanto en orden exacto como en cualquier orden, además de modalidades que tienen en cuenta las tres, dos o una última cifra.

La quinta cifra también hace parte de los datos que se publican con el resultado del sorteo.

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¿A qué hora se realiza el sorteo?

La jornada de Caribeña Día está programada para las 2:30 p.m. Los resultados se conocen después de finalizar la extracción oficial.

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Por esta razón, quienes participaron este sábado deben consultar las cifras publicadas por los canales autorizados y compararlas con la información que aparece en su tiquete.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si una apuesta resulta favorecida, el ganador debe conservar el comprobante original en buenas condiciones y acudir a los puntos autorizados para adelantar el proceso de reclamación.

También debe presentar su documento de identidad original y una copia legible del mismo por ambas caras.

El tiquete debe mantenerse sin tachaduras, enmendaduras, rasgaduras o alteraciones que puedan afectar sus elementos de seguridad o los datos utilizados para validar la apuesta.

En el caso de premios que superen los valores establecidos para pago inmediato, la red de comercialización indicará el procedimiento correspondiente para efectuar el cobro.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
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