En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VOLCAN PURACÉ
AIRBUS
MADURO - TRUMP
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Baloto y Revancha, sábado 29 de noviembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

Resultados Baloto y Revancha, sábado 29 de noviembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

Con pozos millonarios de $7.500 millones en Baloto y $8.800 millones en Revancha, el popular juego de azar hace su sorteo como es habitual cada sábado.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de nov, 2025
Comparta en:
Baloto y Revancha
Así puede reclamar su premio -
Baloto - Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad