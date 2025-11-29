Resultados Baloto y Revancha, sábado 29 de noviembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

Este sábado 29 de noviembre, Baloto y Revancha realizan un nuevo sorteo que vuelve a captar la atención de miles de apostadores en todo el país. Los jugadores siguen con expectación cada número, con la esperanza de llevarse el gran premio y cambiar su vida de inmediato.



El sorteo comienza puntualmente a las 11:00 p. m., horario en el que se anuncian los números oficiales. En esta ocasión, el pozo acumulado de Baloto alcanza los $7.500 millones, mientras que el premio mayor de Revancha llega a $8.800 millones, cifras que crecen progresivamente cada semana cuando no se registra un ganador absoluto.

Esta dinámica aumenta la emoción y mantiene la atención de los participantes, que esperan convertirse en los próximos millonarios de Colombia.



Resultados EN VIVO del sorteo de Baloto y Revancha hoy, 29 de noviembre de 2025

Baloto:

Números ganadores: 17 - 43 - 32 - 28 - 04

Superbalota: 06



Revancha:

Números ganadores: 17 - 04 - 28 - 33 - 43

Superbalota: 03

Los números de Baloto y Revancha se anuncian en vivo a través de canales como Canal 1 y las plataformas digitales oficiales de la lotería, incluyendo Facebook Live y YouTube, garantizando transparencia en cada extracción y ofreciendo a los apostadores la posibilidad de verificar cada número en tiempo real.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para participar en Baloto, los apostadores eligen cinco números del 1 al 43, sin repetir, más un número adicional llamado Superbalota, que va del 1 al 16. Acertar la combinación completa da derecho al premio mayor, pero también existen varias categorías de premios menores que permiten recibir ganancias incluso si no se logra el acumulado principal.



Revancha funciona como un sorteo adicional vinculado al mismo tiquete de Baloto. Los jugadores deben activar la casilla correspondiente y pagar un valor extra para participar. Su mecánica es idéntica a Baloto, pero con un pozo independiente, lo que permite a los apostadores competir en dos sorteos en una sola noche y multiplicar sus oportunidades de ganar.

¿Cómo reclamar los premios de Baloto y Revancha?

Los ganadores deben conservar el tiquete en perfecto estado, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier suma.



Premios menores a $5 millones: se pueden reclamar directamente en cualquier punto autorizado de venta.

se pueden reclamar directamente en cualquier punto autorizado de venta. Premios mayores: se deben reclamar en las oficinas de Baloto, presentando la cédula de ciudadanía y el tiquete original.

Todos los premios están sujetos a retenciones fiscales según la normativa vigente. Los ganadores tienen 365 días calendario para reclamar sus premios; luego de este periodo, los montos no cobrados se destinan al sistema de salud del país.



Cada sorteo de Baloto y Revancha mantiene viva la tradición de estos juegos de azar en Colombia, ofreciendo a los apostadores la emoción de la expectativa y la posibilidad real de convertirse en millonarios. La combinación de grandes acumulados y múltiples categorías de premios menores hace que cada edición sea esperada con gran entusiasmo, especialmente en semanas cercanas a fechas especiales o acumulados históricos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL