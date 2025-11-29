Resultados Lotería de Boyacá, sábado 29 de noviembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

Publicidad
La suerte vuelve a tocar la puerta este sábado 29 de nociembre con un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, que como ya es costumbre despierta expectativa entre miles de apostadores en todo el país. La entidad juega esta noche un premio mayor de $15.000 millones, una cifra que la mantiene como una de las loterías más preferidas y tradicionales del territorio nacional.
En su sorteo número 4600, la lotería llega en plena temporada previa a diciembre, una época en la que muchos colombianos buscan cerrar el año con un golpe de fortuna.
Tal y como siempre, los interesados pueden seguir la transmisión oficial en Canal Trece y a través de las cuentas digitales de la Lotería, tanto en Facebook Live como en YouTube, donde se revelan los resultados minuto a minuto, garantizando la total transparencia del sorteo.
El sorteo de esta noche no solo entrega el premio mayor, sino que también incluye una amplia oferta de incentivos que aumentan notablemente las posibilidades de ganar. Entre ellos se encuentran:
La entidad recuerda que los números oficiales se publican únicamente al finalizar la transmisión y aconseja a los jugadores revisar detalladamente su billete para evitar confusiones.
La Lotería de Boyacá recuerda a todos los apostadores que el billete debe conservarse en perfecto estado, pues es el único soporte válido para reclamar cualquier incentivo.
En esta edición, la Lotería de Boyacá lanzó su billete “Pre Navidad Afortunada” y con la llegada de diciembre, también se aproxima uno de los sorteos más ambiciosos del año. El especial Navidad Extraordinaria 2025 entregará un premio mayor de $25.000 millones el 24 de diciembre. Además, incluye premios especiales como:
Otros incentivos adicionales son:
Con esta amplia oferta de premios la temporada de Navidad llega cargada de expectativa y promete dar a muchos hogares la posibilidad de convertirse en los próximos millonarios, con premios que incluso superan los acumulados de Baloto y Revancha.
Consolidando a la Lotería de Boyacá como uno de los juegos de azar más populares entre los colombianos, gracias a su variedad de incentivos y múltiples oportunidades de ganar.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL