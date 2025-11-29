Resultados Lotería del Cauca, sábado 29 de noviembre de 2025: números ganadores

Como ya es costumbre, la noche del sábado la Lotería del Cauca vuelve a traer emoción para los apostadores del país, con una nueva edición de su reconocido sorteo que es una de las más tradicionales y seguidas por los colombianos.



En esta ocasión se lleva a cabo el sorteo número 2587, una jornada especialmente esperada por el atractivo premio mayor de $8.000 millones de pesos, que una vez más se convirtió en el centro de las expectativas.

Como cada fin de semana, miles de jugadores permanecen atentos a la transmisión oficial, que se emite en vivo a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales de la entidad, incluyendo Facebook Live y YouTube. A las 11:00 p. m., hora habitual de la Lotería del Cauca, inicia el proceso oficial en el que se definen los resultados de la noche.

Este sistema de transmisión simultánea permite seguir paso a paso la extracción de cada balota, garantizando transparencia y confiabilidad en cada una de las etapas del sorteo.



En la edición anterior, el sorteo 2586, el número 8532 de la serie 085 resultó ganador, otorgando una nueva bolsa millonaria a un afortunado jugador.



Premios secos de la Lotería del Cauca

El sorteo no solo corona un nuevo ganador del premio principal, sino que además reparten una variada cantidad de premios secos, que tradicionalmente amplían las posibilidades de los apostadores. Entre los obsequios más destacados se encuentran:



Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Resultados EN VIVO de la Lotería del Cauca

Numero ganador:

Serie:

Cómo participar en los próximos sorteos

Para quienes desean probar su suerte en futuras ediciones, la Lotería del Cauca ofrece un proceso de participación sencillo y accesible. Cada jugador debe elegir:



Un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999).

Una serie de tres dígitos.

La compra puede realizarse de manera física con un lotero autorizado o a través del portal oficial, donde los usuarios tienen la posibilidad de seleccionar manualmente el número deseado o permitir que el sistema genere uno aleatorio.



Los valores vigentes son:



$4.000 por fracción

$16.000 por billete completo

El uso de la plataforma digital ha crecido en los últimos años, ofreciendo mayor comodidad, rapidez y la opción de recibir notificaciones inmediatas sobre los resultados.

Como sucede con todas las loterías en Colombia, los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, conforme a la normativa tributaria vigente. Para evitar confusiones, la Lotería del Cauca dispone de un simulador oficial en su página web, donde los jugadores pueden calcular el valor neto que recibirán en caso de resultar ganadores.

Esta herramienta se ha convertido en una guía importante, especialmente para los apostadores que participan por primera vez o que buscan entender mejor cómo se aplican los descuentos exigidos por ley.

