WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Tarde, último sorteo sábado 29 de noviembre de 2025: números ganadores

Resultados Dorado Tarde, último sorteo sábado 29 de noviembre de 2025: números ganadores

No olvide que el chance juega de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde. Aliste su tiquete en buen estado y vea EN VIVO los resultados de este sábado.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de nov, 2025
Dorado Tarde 29 de noviembre de 2025: cuáles son los números ganadores
Dorado Tarde 29 de noviembre de 2025: cuáles son los números ganadores -
El Dorado - Getty Images

