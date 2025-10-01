Resultados Caribeña Día último sorteo miércoles 1 de octubre de 2025: este es el número ganador

Publicidad
El miércoles 1 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 7219 de La Caribeña Día. Este juego de azar se realiza de lunes a sábado y se transmite en vivo a las 2:30 p. m. La dinámica permite la participación mediante distintas modalidades, lo que ofrece a los jugadores opciones para definir el tipo de apuesta que desean realizar. Cada forma de participación establece condiciones específicas que deben ser conocidas antes de iniciar el proceso de juego. Entre las principales modalidades se encuentran:
Este resultado fue publicado oficialmente minutos después de la realización del sorteo, como es habitual en este tipo de juegos de azar. La cifra ganadora corresponde al número completo de cuatro dígitos, que es la modalidad más tradicional y directa del juego.
El valor de las apuestas en Caribeña Día está diseñado para ser accesible a un amplio espectro de la población. La apuesta mínima es de $500 pesos colombianos, mientras que la máxima puede alcanzar los $10.000 pesos. Esta flexibilidad permite que personas con distintos niveles de ingreso puedan participar sin comprometer significativamente su economía personal. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio está claramente establecido y depende del monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Los requisitos son los siguientes:
Para participar en el sorteo Caribeña Día, los jugadores deben adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados en todo el país. El proceso es sencillo: se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor de la apuesta y se entrega el tiquete que servirá como comprobante en caso de resultar ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|29 de septiembre de 2025
|0021
|Caribeña Noche
|29 de septiembre de 2025
|7162
|Caribeña Día
|28 de septiembre de 2025
|1433
|Caribeña Noche
|28 de septiembre de 2025
|1924
|Caribeña Día
|27 de septiembre de 2025
|5066
|Caribeña Noche
|27 de septiembre de 2025
|7833
|Caribeña Día
|26 de septiembre de 2025
|1524
|Caribeña Noche
|26 de septiembre de 2025
|7795
|Caribeña Día
|25 de septiembre de 2025
|5938
|Caribeña Noche
|25 de septiembre de 2025
|8782
|Caribeña Día
|24 de septiembre de 2025
|7587
|Caribeña Noche
|24 de septiembre de 2025
|1019
|Caribeña Día
|23 de septiembre de 2025
|9255
|Caribeña Noche
|23 de septiembre de 2025
|3661
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL