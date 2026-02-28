En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
ACCIDENTE EN BOLIVIA
PRECIO DE GASOLINA
BILL CLINTON
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Día, último sorteo del sábado 28 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Día, último sorteo del sábado 28 de febrero de 2026: números ganadores

Recuerde que si coincide con el número ganador más la quinta cifra el valor de su premio aumentará. Siga EN VIVO los resultados de este sábado.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de feb, 2026
Comparta en:
Caribeña Día 28 de febrero de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Día 28 de febrero de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
Archivo/Getty Images

Este 28 de febrero de 2026 se realizará una nueva edición del sorteo La Caribeña Día. La transmisión oficial empieza a las 2:30 de la tarde a través de los canales autorizados en YouTube, donde es posible seguir el sorteo en tiempo real. Una vez finaliza la emisión, el resultado se publica a los pocos minutos, lo que permite consultar rápidamente la combinación ganadora. Con este proceso, cada participante puede revisar su número y confirmar si coincide con el resultado oficial de la jornada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Resultados Caribeña Día último sorteo sábado 28 de febrero de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

Para hacer efectivo el premio, el boleto debe entregarse en condiciones adecuadas, sin tachones ni enmendaduras, ya que es el soporte que acredita la apuesta ganadora. Cuando el sorteo contempla una quinta cifra y esta coincide con la registrada en el boleto, el valor del premio se incrementa.

Últimos resultados de La Caribeña

ChanceFechaResultado
Caribeña Día27 febrero 20266099
Caribeña Noche27 febrero 20264358
Caribeña Día26 febrero 20262445
Caribeña Noche26 febrero 20269429
Caribeña Día25 febrero 20265172
Caribeña Noche25 febrero 20267581
Caribeña Día24 febrero 20268221
Caribeña Noche24 febrero 20265771
Caribeña Día23 febrero 20264648
Caribeña Noche23 febrero 20267958
Caribeña Día22 febrero 20260684
Caribeña Noche22 febrero 20261916
Caribeña Día21 febrero 20263177
Caribeña Noche21 febrero 20267339
Caribeña Día20 febrero 20260782
Caribeña Noche20 febrero 20264883
Caribeña Día19 febrero 20265866
Caribeña Noche19 febrero 20260012
Caribeña Día18 febrero 20262489
Caribeña Noche18 febrero 20263953
Caribeña Día17 febrero 20267301
Caribeña Noche17 febrero 20268798
Caribeña Día16 febrero 20268443
Caribeña Noche16 febrero 20261264
Caribeña Día15 febrero 20263720
Caribeña Noche15 febrero 20260280
Caribeña Día14 febrero 20263020
Caribeña Noche14 febrero 20265206
Caribeña Día13 febrero 20267301
Caribeña Noche13 febrero 20260293

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que permite ajustar el valor según la disponibilidad económica del jugador. Los premios se liquidan en UVT y el proceso de cobro cambia según el monto obtenido, por lo que es necesario cumplir con los requisitos establecidos para cada rango.

Últimas Noticias

  1. Sinuano Día 27 de febrero de 2026: resultados, números ganadores
    Sinuano Día 27 de febrero de 2026: resultados, números ganadores -
    El Sinuano - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Sinuano Día último sorteo del sábado 28 de febrero de 2026: números ganadores

  2. Chontico Día 28 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores
    Chontico Día 28 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores -
    Chontico - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Chontico Día último sorteo hoy, sábado 28 de febrero de 2026: números ganadores

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos autorizados. Si el valor del premio es de 182 UVT o más, se deben entregar los documentos básicos acompañados de una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, proceso que normalmente toma ocho días hábiles.

Para participar en el sorteo, es necesario adquirir el tiquete en un punto autorizado, seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que es indispensable para reclamar cualquier premio.

Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

La Caribeña

Loterías

Economía servicios

Publicidad

Publicidad

Publicidad