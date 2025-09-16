Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 16 de septiembre de 2025: números ganadores

Publicidad
El martes 16 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8190 correspondiente a la modalidad Chontico Día, uno de los juegos de azar autorizados por la Lotería del Valle del Cauca. La jornada se desarrolló puntualmente a la 1:00 p. m., conforme a los protocolos establecidos por las autoridades competentes.
El Chontico forma parte del sistema de apuestas tipo chance que opera diariamente en Colombia. Esta modalidad se divide en dos emisiones regulares: Chontico Día y Chontico Noche, ambas con alta participación en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Además, existe una versión especial denominada Superchontico Millonario, que se realiza semanalmente y ofrece un premio mayor a quienes logren acertar el número sorteado.
En el caso del Superchontico Millonario, los participantes deben seleccionar un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999. El objetivo es coincidir con el número extraído durante el sorteo para acceder al premio principal. Esta modalidad, al igual que las demás, se encuentra regulada por Coljuegos, entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de suerte y azar en Colombia.
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
Cada sorteo es transmitido en vivo y cuenta con mecanismos de verificación que garantizan la transparencia del proceso. Los resultados oficiales son publicados por la Lotería del Valle del Cauca y pueden ser consultados por los jugadores a través de medios digitales autorizados y canales oficiales.
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6288
|15 de Septiembre del 2025
|0900
|Chontico Día
|8189
|15 de Septiembre del 2025
|1467
|Chontico Noche
|6287
|14 de Septiembre del 2025
|0051
|Chontico Día
|8188
|14 de Septiembre del 2025
|4804
|Chontico Noche
|6286
|13 de Septiembre del 2025
|5434
|Chontico Día
|8187
|13 de Septiembre del 2025
|3321
|Chontico Noche
|6285
|12 de Septiembre del 2025
|7952
|Chontico Día
|8186
|12 de Septiembre del 2025
|5785
|Super Chontico Noche
|6284
|11 de Septiembre del 2025
|0984
|Chontico Noche
|6283
|11 de Septiembre del 2025
|6214
|Chontico Día
|8185
|11 de Septiembre del 2025
|3299
Modalidades de premio
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
Requisitos
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL