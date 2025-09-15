Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 15 de septiembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este lunes, 15 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 8189 de la modalidad Chontico Día, correspondiente al sistema de juegos de azar autorizado por la Lotería del Valle del Cauca. La jornada se desarrolló a la 1:00 p. m., en cumplimiento del cronograma establecido por la entidad reguladora.
El Chontico es una modalidad de chance que se realiza diariamente en dos ediciones: Chontico Día y Chontico Noche, ambas con amplia participación en el departamento y otras regiones del país. Adicionalmente, existe una tercera versión denominada Superchontico Millonario, que se juega una vez por semana y ofrece un premio mayor a quienes logren acertar el número sorteado.
En el Superchontico Millonario, los jugadores deben seleccionar un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999. El objetivo es coincidir con el número extraído durante el sorteo para acceder al premio principal. Esta modalidad, al igual que las demás, está regulada por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. Estos son los horarios de los sorteos del chance:
Cada sorteo se transmite en vivo y cuenta con mecanismos de verificación que garantizan la transparencia del proceso. Los resultados oficiales son publicados por la Lotería del Valle del Cauca y pueden ser consultados por los jugadores a través de canales digitales y medios autorizados.
|Modalidad
|Sorteo
|Fecha
|Número Ganador
|Chontico Noche
|6287
|14 de septiembre de 2025
|0051
|Chontico Día
|8188
|14 de septiembre de 2025
|4804
|Chontico Noche
|6286
|13 de septiembre de 2025
|5434
|Chontico Día
|8187
|13 de septiembre de 2025
|3321
|Chontico Noche
|6285
|12 de septiembre de 2025
|7952
|Chontico Día
|8186
|12 de septiembre de 2025
|5785
|Super Chontico Noche
|6284
|11 de septiembre de 2025
|0984
|Chontico Noche
|6283
|11 de septiembre de 2025
|6214
|Chontico Día
|8185
|11 de septiembre de 2025
|3299
|Chontico Noche
|6282
|10 de septiembre de 2025
|4392
|Chontico Día
|8184
|10 de septiembre de 2025
|0830
Modalidades de premio
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
Requisitos
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL