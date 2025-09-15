Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 15 de septiembre de 2025: números ganadores

Este lunes, 15 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 8189 de la modalidad Chontico Día, correspondiente al sistema de juegos de azar autorizado por la Lotería del Valle del Cauca. La jornada se desarrolló a la 1:00 p. m., en cumplimiento del cronograma establecido por la entidad reguladora.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Chontico es una modalidad de chance que se realiza diariamente en dos ediciones: Chontico Día y Chontico Noche, ambas con amplia participación en el departamento y otras regiones del país. Adicionalmente, existe una tercera versión denominada Superchontico Millonario, que se juega una vez por semana y ofrece un premio mayor a quienes logren acertar el número sorteado.

En el Superchontico Millonario, los jugadores deben seleccionar un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999. El objetivo es coincidir con el número extraído durante el sorteo para acceder al premio principal. Esta modalidad, al igual que las demás, está regulada por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. Estos son los horarios de los sorteos del chance:



Chontico Día: se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: se lleva a cabo de lunes a viernes a las 7:00 p. m.; los sábados a las 10:00 p. m.; y los domingos y festivos a las 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: se juega los jueves a las 9:30 p. m.

Cada sorteo se transmite en vivo y cuenta con mecanismos de verificación que garantizan la transparencia del proceso. Los resultados oficiales son publicados por la Lotería del Valle del Cauca y pueden ser consultados por los jugadores a través de canales digitales y medios autorizados.



Resultado del Chontico Día del 15 de septiembre de 2025

Número ganador: 1467

Quinta cifra: 0

Últimos resultados del Chontico Millonario

Modalidad Sorteo Fecha Número Ganador Chontico Noche 6287 14 de septiembre de 2025 0051 Chontico Día 8188 14 de septiembre de 2025 4804 Chontico Noche 6286 13 de septiembre de 2025 5434 Chontico Día 8187 13 de septiembre de 2025 3321 Chontico Noche 6285 12 de septiembre de 2025 7952 Chontico Día 8186 12 de septiembre de 2025 5785 Super Chontico Noche 6284 11 de septiembre de 2025 0984 Chontico Noche 6283 11 de septiembre de 2025 6214 Chontico Día 8185 11 de septiembre de 2025 3299 Chontico Noche 6282 10 de septiembre de 2025 4392 Chontico Día 8184 10 de septiembre de 2025 0830

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio



El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL