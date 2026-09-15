Así quedó la Junta Directiva de Ecopetrol: entran seis nuevos miembros y tres se mantienen

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol ya aprobó los nombres de quiénes presidirán la junta directiva de la compañía estatal de energía. Este 15 de septiembre era la fecha clave y decisiva para elegir a los miembros de esta mesa y ajustar los estatutos corporativos. La reunión estaba marcada por el ambiente de transición que reinaba tras la renuncia de Juan Carlos Hurtado a la presidencia encargada. Su salida fue precedida por audios que señalaban presuntos hechos de corrupción. Camilo Barco Muñoz, quien es vicepresidente financiero de la empresa, asumió el mando de manera temporal.



Con la llegada de una nueva junta directiva a la energética, viene el reto de elegir al nuevo presidente ejecutivo. De hecho, Martín Ravelo (presidente de la Unión Sindical Obrera, sindicato de trabajadores de Ecopetrol), expresó que en una reunión con el presidente De la Espriella sonó el nombre de Joaquín Gutiérrez para ocupar el cargo. Para la elección de los miembros de la junta directiva, el Ministerio de Hacienda puso los nombres en su propuesta oficial, que pretende combinar continuidad en el control corporativo, que incluyen perfiles técnicos y estratégicos. Hay que recordar que el mandatario planteó desde su llegada el "recuperar" la estatal petrolera y la confianza de sus inversionistas.



Así queda la Junta Directiva de Ecopetrol

Los nueve integrantes permanecerán en el cargo hasta 2029; solo tres se mantienen en el puesto.

Los seis nuevos elegidos para conformar la corporación son:



Carlos Augusto Suárez Rojas (independiente) : asesor en marketing político y estratega de comunicación política, que hizo parte de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella . Abogado especializado en control fiscal. Ha estado entre el sector público y privado.

: asesor en marketing político y estratega de comunicación política, que hizo parte de la campaña presidencial de . Abogado especializado en control fiscal. Ha estado entre el sector público y privado. Jorge Alberto Jaller Jaramillo (no independiente) : exdirectivo del Grupo Éxito , abogado especialista en administración pública. Fue designado como embajador de Colombia ante Venezuela por el jefe de Estado. Su presentación como candidato a la junta señala que Jaller tiene experiencia en la industria energética, tecnología, medio ambiente, sostenibilidad, entre otras.

: exdirectivo del , abogado especialista en administración pública. Fue designado como embajador de Colombia ante Venezuela por el jefe de Estado. Su presentación como candidato a la junta señala que Jaller tiene experiencia en la industria energética, tecnología, medio ambiente, sostenibilidad, entre otras. José Camilo Manzur Jattin (independiente): suma más de 40 años de experiencia en el sector de energía, minería y gas. Ingeniero civil con maestría en economía. Fue comisionado experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y ha ocupado altos cargos directivos en empresas privadas. Desde 2006 ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica.

Ludmila del Carmen Vergara Rosales (no independiente) : fue designada por el actual gobierno como superintendente de Transporte. Abogada con especialización en derecho procesal civil. Su trayectoria ha estado centrada sobre todo en el sector privado como asesora legal, pero también brindó sus servicios a la Gobernación de Sucre . Vergara acredita experiencia en análisis normativo, contratación, gestión institucional, prevención de riesgos legales, resolución de controversias, proyectos de infraestructura y liderazgo de equipos.

: fue designada por el actual gobierno como superintendente de Transporte. Abogada con especialización en derecho procesal civil. Su trayectoria ha estado centrada sobre todo en el sector privado como asesora legal, pero también brindó sus servicios a la . Vergara acredita experiencia en análisis normativo, contratación, gestión institucional, prevención de riesgos legales, resolución de controversias, proyectos de infraestructura y liderazgo de equipos. Betzy Patricia Martínez Zapateiro (independiente) : exaspirante al Senado de la República con el movimiento "Con toda por Colombia". Abogada con maestría en prevención de la violencia familiar y tratamiento. Ha sido representante legal, gerente y subgerente de empresas privadas. También fue asesora para la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca . Actualmente es gerente y representante legal suplente de Fundación Sé Valiente y representante legal de ITCHI S.A.S.

: exaspirante al con el movimiento "Con toda por Colombia". Abogada con maestría en prevención de la violencia familiar y tratamiento. Ha sido representante legal, gerente y subgerente de empresas privadas. También fue asesora para la y de la . Actualmente es gerente y representante legal suplente de y representante legal de Claudia Margarita Lafaurie Taboada (independiente): abogada con especialización en derecho minero y petrolero. Ha trabajado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos en altos cargos y como consultora independiente. Actualmente se desempeña como vicepresidenta legal de CNE Oil & Gas S.A.S. y es miembro de la junta directiva de Termoeléctrica El Tesorito.

Por otro lado, los siguientes tres nombres se mantienen en el cargo.



Luis Felipe Henao , que continúa como presidente de la junta directiva. Es abogado con especialización en derecho de la empresa y derecho pineal económico. Llegó a finales de julio al junta como reemplazo de Ángel María Robledo.

, que continúa como presidente de la junta directiva. Es abogado con especialización en derecho de la empresa y derecho pineal económico. Llegó a finales de julio al junta como reemplazo de Ángel María Robledo. Ricardo Rodríguez Yee : ingeniero industrial que representa a los departamentos productores de hidrocarburos en la mesa directiva. También hace parte del Comité de Auditoría y Riesgos de Ecopetrol .

: ingeniero industrial que representa a los departamentos productores de hidrocarburos en la mesa directiva. También hace parte del Comité de Auditoría y Riesgos de . César Loza: economista y exdirigente sindical que representa a los trabajadores en la Junta Directiva desde enero de este año.

María Paula Rodríguez Rozo

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