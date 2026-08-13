Tiendas D1 entrega 1.000 toneladas de ayuda a afectados por el terremoto en Colombia

En medio de la emergencia provocada por el reciente terremoto en Colombia que ha dejado a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad, la solidaridad del sector privado se ha convertido en un pilar fundamental para la atención de la tragedia. Entre las respuestas más contundentes destaca la de Tiendas D1, la cadena de descuento líder en Colombia, que ha anunciado un despliegue masivo de recursos y logística para asegurar que la ayuda llegue a los rincones más afectados del territorio nacional.

Esta iniciativa no es menor. Se trata de un compromiso que involucra la entrega de 1.000 toneladas de productos, una cifra que representa una inversión aproximada de 5.000 millones de pesos. La noticia se dio a conocer en el marco del Congreso Empresarial de la ANDI en Cartagena, donde el gremio, bajo la campaña "Empresas Unidas por Colombia", ha logrado recaudar cifras millonarias para atender la crisis.



¿Cómo funcionará la entrega de ayudas? La estrategia de Tiendas D1 para llegar a las zonas de desastre

Para garantizar que el apoyo sea efectivo y oportuno, la compañía ha diseñado un plan de acción dual que aprovecha su robusta infraestructura logística. Con más de 3.000 puntos de venta distribuidos en todo el país, D1 busca optimizar la entrega de productos de primera necesidad, especialmente alimentos no perecederos y artículos de aseo. Christian Bäbler, CEO de Tiendas D1, explicó detalladamente cómo se materializará este aporte: "Lo que hemos decidido es aportar una donación de 1.000 toneladas en producto que equivale a unos 5.000 millones de pesos en valor de dos formas. Una es directamente a través del Banco de Alimentos donde ellos nos piden el artículo o el producto que necesitan y nosotros lo enviamos allá donde ellos nos prioricen". Esta coordinación con la red de los 24 bancos de alimentos del país permite que la ayuda no sea aleatoria, sino que responda a las necesidades técnicas y nutricionales identificadas en los censos de damnificados. Según el último reporte, la cadena ya ha despachado 283 toneladas a través de este mecanismo, demostrando una capacidad de reacción inmediata ante la catástrofe.

La segunda vertiente de esta gran movilización busca activar la solidaridad de los ciudadanos que día a día visitan los establecimientos de la cadena. El CEO de la compañía informó que se ha puesto a disposición de los clientes cuatro tipos de kits en sus tiendas, diseñados específicamente para cubrir las necesidades básicas de una familia en situación de emergencia. Este sistema de "espejo" o duplicación de donaciones potencia el alcance de la ayuda ciudadana, convirtiendo cada acto individual en un beneficio doble para quienes lo perdieron todo en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.



Respaldo institucional: el papel de Valórem y el grupo Santo Domingo en la emergencia

Cabe destacar que el alcance de esta operación cuenta con el respaldo de una de las estructuras empresariales más sólidas del país. Tiendas D1 es una cadena de descuento líder en Colombia, propiedad mayoritaria del Grupo Valórem, el holding de inversiones empresarial de los Santo Domingo. Este vínculo permite que la gestión de las ayudas no solo sea un esfuerzo aislado de la tienda, sino que esté articulada con la Fundación Santo Domingo, entidad que coordina las acciones junto al Gobierno nacional y la Oficina de la Primera Dama.



La especialidad de la compañía en estos momentos críticos radica en su eficiencia operativa. Al respecto, Bäbler enfatizó: "Tengo que decir que también es a través de la fundación, porque es quien está articulando, la Fundación Santo Domingo, y a su vez en coordinación con el Gobierno, donde nosotros realmente somos especialistas es en logística y en tener producto disponible. Es por eso que a través del Banco de Alimentos ellos nos dicen dónde necesitan y qué necesitan y nosotros lo aportamos a través de nuestra logística".



La respuesta de Tiendas D1 se suma a una "ola de solidaridad" en el sector empresarial colombiano. Durante el encuentro de la ANDI, se informó que la cifra recaudada por diversas compañías ya supera los 15.000 millones de pesos en menos de 24 horas. Empresas de otros sectores, como Avianca, Ecopetrol y Alquería, también han dispuesto maquinaria, transporte aéreo y recursos financieros para la causa.

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Sin embargo, el reto que viene es la reconstrucción estructural. Mientras la ayuda humanitaria inmediata, como la de D1, alivia el hambre y las necesidades básicas, los líderes gremiales y expertos ya advierten que el siguiente paso es la recuperación de las más de 87.000 viviendas afectadas. Por ahora, el foco se mantiene en la logística de abastecimiento. La capacidad de Tiendas D1 para mantener el flujo de alimentos hacia zonas aisladas, como el corregimiento de La Florida, en el Valle del Cauca, donde el 90 % de las casas colapsaron, resulta vital. Como lo han manifestado diversos sectores en esta cobertura de Noticias Caracol, en momentos de tragedia, la organización y la rapidez en la entrega de suministros físicos son las herramientas que permiten a las comunidades damnificadas empezar a vislumbrar un nuevo comienzo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL