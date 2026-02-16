Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, lunes 16 de febrero de 2026: números ganadores

Chontico Noche se ha consolidado como una de las modalidades de chance más reconocidas a nivel nacional, gracias a la constancia de sus sorteos y a una mecánica de juego sencilla, que permite a los participantes realizar sus apuestas de manera ágil. Cada noche, miles de personas consultan los resultados con la expectativa de confirmar si el número elegido coincidió con la combinación ganadora.



Los resultados que se publican corresponden únicamente al sorteo más reciente, por lo que son los únicos válidos al momento de comparar los tiquetes de apuesta. Tanto los operadores del juego como las autoridades recomiendan verificar siempre la información a través de canales oficiales, con el fin de evitar confusiones o inconvenientes en eventuales procesos de reclamación.



Resultado oficial del Chontico Noche hoy, 16 de febrero de 2026

Los números fueron los siguientes:



Número ganador:

Quinta cifra:

Estos datos son los que deben tenerse en cuenta para validar los tiquetes y determinar si la apuesta resultó ganadora, de acuerdo con la modalidad jugada.



¿Cuáles son los horarios oficiales del sorteo?

El Chontico Noche cuenta con horarios establecidos que facilitan tanto la realización de las apuestas como la consulta oportuna de los resultados:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por entregar premios especiales, ampliando las opciones disponibles para los apostadores.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades de juego, pensadas para distintos perfiles de participantes:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras : disponible en modalidad directa o combinada.

: disponible en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite que cada jugador elija la forma de participación que mejor se ajuste a sus preferencias. El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego de azar accesible y orientado a la participación responsable.



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos montos permiten que el juego sea una opción frecuente dentro del portafolio de chances en el país.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de reclamación de premios es claro y está sujeto a una serie de requisitos básicos. Para realizar el cobro, el ganador debe:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, entregar la documentación adicional que el operador solicite, conforme a sus políticas internas.

Cumplir con estos pasos garantiza un proceso de pago oportuno y transparente, reforzando la confianza en el Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co