Resultados Caribeña Día, último sorteo del lunes 16 de febrero de 2026: números ganadores

Este 16 de febrero de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo de La Caribeña Día, un chance muy seguido en la región Caribe. La transmisión se realiza en YouTube a través de los canales autorizados a las 2:30 de la tarde, lo que permite seguir el sorteo en vivo sin intermediarios. Minutos después de finalizar la emisión, se publica el resultado de La Caribeña Día, de modo que quienes participaron pueden consultarlo casi de inmediato y verificar si su número resultó ganador.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Resultados Caribeña Día último sorteo lunes 16 de febrero de 2026
- Número ganador:
- Quinta cifra:
Tenga presente que, para reclamar el premio, el boleto debe entregarse en buen estado, lo que significa que no debe tener tachones o enmendaduras, teniendo en cuenta que es el único documento válido cuando el número resulta ganador. Además, si acierta la quinta cifra su premio aumentará.
Últimos resultados de La Caribeña
|Sorteo
|Fecha
|Número
|Caribeña Día
|15 febrero 2026
|3720
|Caribeña Noche
|15 febrero 2026
|0280
|Caribeña Día
|14 febrero 2026
|3020
|Caribeña Noche
|14 febrero 2026
|5206
|Caribeña Día
|13 febrero 2026
|7301
|Caribeña Noche
|13 febrero 2026
|0293
|Caribeña Día
|12 febrero 2026
|0683
|Caribeña Noche
|12 febrero 2026
|6308
|Caribeña Día
|11 febrero 2026
|7922
|Caribeña Noche
|11 febrero 2026
|0925
|Caribeña Día
|10 febrero 2026
|4242
|Caribeña Noche
|10 febrero 2026
|1570
|Caribeña Día
|09 febrero 2026
|5828
|Caribeña Noche
|09 febrero 2026
|7092
|Caribeña Día
|08 febrero 2026
|4103
|Caribeña Noche
|08 febrero 2026
|3938
|Caribeña Día
|07 febrero 2026
|5843
|Caribeña Noche
|07 febrero 2026
|2922
|Caribeña Día
|06 febrero 2026
|4353
|Caribeña Noche
|06 febrero 2026
|5743
|Caribeña Día
|05 febrero 2026
|4609
|Caribeña Noche
|05 febrero 2026
|8327
|Caribeña Día
|04 febrero 2026
|9148
|Caribeña Noche
|04 febrero 2026
|1519
|Caribeña Día
|03 febrero 2026
|0964
|Caribeña Noche
|03 febrero 2026
|7344
|Caribeña Día
|02 febrero 2026
|0852
|Caribeña Noche
|02 febrero 2026
|4070
|Caribeña Día
|01 febrero 2026
|0468
|Caribeña Noche
|01 febrero 2026
|0131
¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?
Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse con diferentes valores, desde un mínimo de $500 hasta un máximo de $10.000 pesos colombianos. Este rango permite ajustar la apuesta según la disponibilidad económica de cada jugador. Los premios se calculan en UVT (Unidad de Valor Tributario) y el proceso de cobro varía según el monto obtenido.
Para premios inferiores a 48 UVT, el apostador debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Cuando el valor del premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. En premios de 182 UVT o más, se deben presentar los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, normalmente en un plazo de ocho días hábiles.
Para participar en el sorteo, el jugador debe adquirir el tiquete en un punto autorizado, escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, requisito indispensable para reclamar cualquier premio.
Modalidades de la Caribeña Día
Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:
- Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
- Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL