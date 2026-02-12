Duro mensaje de alerta de mamá que perdió a su hijo por reto viral: "Que ningún padre sufra"

La tragedia de los desafíos virales sigue cobrando vidas. Menores y jóvenes, en busca de reconocimiento digital, asumen riesgos extremos por unos cuantos seguidores y likes. Un caso que ha conmocionado es el de un adolescente de 14 años en Estados Unidos, quien falleció tras participar en el polémico reto de la papa picante. El mismo desafío que también realizaron influencers colombianos. Séptimo Día conoció los detalles.

La madre del menor estadounidense Harris Wolobah envió un urgente mensaje: “Le ruego a Dios que ningún padre sufra de la forma que yo estoy sufriendo”, dijo al medio CBS News. Su advertencia se convirtió en un llamado desesperado a la conciencia sobre prácticas que, bajo la apariencia de un juego, pueden esconder peligros mortales.

En Colombia, esta tendencia también ha encendido las alarmas. Camilo Aguilar y dos de sus amigos, conocidos creadores de contenido, decidieron realizar el mismo desafío, conocido mundialmente como el ‘One Chip Challenge’. Lo que comenzó como una búsqueda de visualizaciones estuvo a punto de terminar en una sala de urgencias.



Aguilar relató las consecuencias inmediatas de ingerir la papa: "Hicimos el reto de la papita, el famoso... Esa papita es como comerse el equivalente a capsaicina, que es como con lo que hacen el gas lacrimógeno".



Sus compañeros también experimentaron síntomas alarmantes, describiendo una "moqueadera, ojos llorosos” y una dificultad para respirar. A pesar del malestar físico, el temor al juicio social los detuvo de buscar ayuda médica inmediata: "Nosotros estuvimos como tentados muchas veces de ir a urgencias, porque el malestar era terrible, pero decíamos: 'No, qué pena que uno llega allá y le digan por qué está acá y uno diga: “Es que hice un reto'".

Expertos hablan sobre el riesgo de los retos virales

El aumento de estos retos no es un fenómeno aislado y responde a dinámicas psicológicas profundas en los jóvenes. David Bonilla, psicólogo experto en el trabajo con adolescentes, explica que la presión por encajar y destacar en las plataformas digitales puede nublar la percepción del riesgo y minimizar el peligro real.

"Estamos en una sociedad del sí se puede, usted le queda grande, usted es bueno para todo, pues eso lo que hace es que genera una baja percepción del riesgo". Para Bonilla, el cambio de paradigma es evidente, pues "antes eras y pertenecías al equipo de fútbol, hoy eres reconocido si eres el que más retos cumple en diferentes plataformas".

Por su parte, Alejandro Castañeda, jefe del centro seguro de la Asociación Red Papaz, ha identificado que los retos están mutando hacia formas más accesibles pero igualmente peligrosas dentro del hogar. Existen "retos de buscar algo en la casa que les provoque hacer tal cosa". Estos elementos cotidianos, utilizados sin supervisión y bajo lógicas de competencia extrema, se convierten en herramientas de riesgo para menores que, en palabras de Castañeda, realizan estas acciones "sin saber muy bien que están usando".



Un trágico caso en Cali

Uno de los desenlaces más dolorosos en Colombia ocurrió en octubre de 2025, cuando María José Ardila, una joven madre de 23 años, perdió la vida tras un reto de ingesta de alcohol en una discoteca de Cali. El establecimiento, identificado como Sagsa, promocionaba en redes sociales un premio de un millón y medio de pesos para quien completara una serie de seis pasos de consumo excesivo de licores.

Los testimonios de quienes estuvieron presentes describen una escena de negligencia. El desafío incluía, entre otros pasos, un “cucaracho doble” en cinco segundos, tres shots en el mismo tiempo, una cerveza sin parar y, finalmente, ocho tragos diferentes consumidos con un pitillo. Durante el proceso, la joven habría intentado hidratarse, pero se le prohibió. Nicolle Cañas, amiga de María José, aseguró en Séptimo Día que: “Ella quería como tomar agua durante los retos, pero nunca la permitieron, decían que no podía tomar nada más que no fuera el licor del reto”.

La situación se tornó crítica rápidamente: "Vimos que la boca de ella estaba llena de comida en ese momento. Yo intenté abrirle la boca, pero la mandíbula de María José estaba muy rígida".



Una dolorosa pérdida

La madre de María José, Yulisa Álvarez, recuerda con profundo dolor el momento en que recibió la noticia y el estado en que encontró a su hija: "El médico me empieza a explicar que broncoaspiró y que en los pulmones tenía mucha comida”. Tras cinco días de lucha en cuidados intensivos, los médicos confirmaron que no había esperanza. "Se me fue el alma, el corazón. Quería morirme", expresó Álvarez al describir el fallecimiento de la joven.

El esposo de María José, Carlos Carvajal, también manifestó su indignación frente a la falta de protocolos de seguridad en el establecimiento. “Es que no es solo que yo pierda una esposa, que es un ser increíble sino que es un hijo también que pierde a su mamá...Un reto es una muerte disfrazada de juego”.

La familia insistió en que, aunque ella decidió participar, el lugar tuvo una responsabilidad directa: “No puede pasar en Colombia que un establecimiento público esté tratando de agarrar a los jóvenes a hacer un reto de estos completamente homicida”, aseguró Andrés Ardila, padre de la joven.

Para los especialistas médicos, el riesgo era absoluto. El toxicólogo Javier Rodríguez señaló que el reto estaba diseñado de una forma que garantizaba el colapso: "Una cantidad tan alta lleva fácilmente a que la persona, independientemente de cualquier condición, pueda entrar en un estado de embriaguez grave”.

Hoy, el caso de María José reabre un debate urgente sobre los límites, la responsabilidad y la ética detrás de estos desafíos que ponen en riesgo la vida. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo responsabilidades penales.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.