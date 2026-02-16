Ministro de Trabajo no descarta que el nuevo decreto del salario mínimo de 2026 supere el 23%

Sigue la expectativa por el futuro del salario mínimo en Colombia para 2026 luego de la decisión del Consejo de Estado, que el pasado viernes ordenó la suspensión provisional del decreto que aumentó en un 23,7 % esa retribución y le pidió al Ejecutivo expedir en un plazo máximo de ocho días hábiles un decreto transitorio que determine el porcentaje de un aumento del mínimo mientras se adopta una decisión de fondo sobre el decreto original. Por lo pronto, para este lunes el Gobierno convocó a una mesa de concertación a la que asistirán empresarios y trabajadores para discutir ese decreto transitorio, como se lo ordenó el alto tribunal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló de lo que espera el Gobierno con esa mesa de concertación y no descartó que el aumento sea mayor al 23% que ordenó en diciembre pasado.

Noticia en desarrollo.