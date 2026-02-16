En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
CURULES DE PAZ
TRAGEDIA EN VERSALLES
GUSTAVO APONTE
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Ministro de Trabajo no descarta que el nuevo decreto del salario mínimo de 2026 supere el 23%

Ministro de Trabajo no descarta que el nuevo decreto del salario mínimo de 2026 supere el 23%

En entrevista con Noticias Caracol, Antonio Sanguino habló de la mesa de concertación a la que convocó el Gobierno nacional tras la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto que aumentó el salario mínimo.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Salario mínimo Colombia 2026.
Salario mínimo Colombia 2026.
Colprensa

Sigue la expectativa por el futuro del salario mínimo en Colombia para 2026 luego de la decisión del Consejo de Estado, que el pasado viernes ordenó la suspensión provisional del decreto que aumentó en un 23,7 % esa retribución y le pidió al Ejecutivo expedir en un plazo máximo de ocho días hábiles un decreto transitorio que determine el porcentaje de un aumento del mínimo mientras se adopta una decisión de fondo sobre el decreto original. Por lo pronto, para este lunes el Gobierno convocó a una mesa de concertación a la que asistirán empresarios y trabajadores para discutir ese decreto transitorio, como se lo ordenó el alto tribunal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló de lo que espera el Gobierno con esa mesa de concertación y no descartó que el aumento sea mayor al 23% que ordenó en diciembre pasado.

Últimas Noticias

  1. Gustavo Petro anuncia salario mínimo vital 2026.
    Gustavo Petro, presidente de la República.
    Colprensa
    POLÍTICA

    Presidente Gustavo Petro: "El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto"

  2. Tatiana Gaona
    Tatiana Gaona
    Colprensa y Redes sociales
    Elecciones Colombia

    Los intereses ocultos detrás de las curules de paz que se eligen este año, ¿qué pasa en Catatumbo?

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Salario mínimo

Publicidad

Publicidad

Publicidad